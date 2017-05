Löddeköpinge

Vid helgens spinningevent i Löddeköpinge, där pengar samlades in till en skola i Kamerun, fick arrangörerna in 6 000 kronor. Merparten stod de 45 cyklister so deltog i spinningen.

Pengarna ska användas till en ny vattenpump på skolan, som ska installeras av volontärer som ska resa ner i november. Redan i sommar planerar initiativtagarna Niclas Jadberg och Axel Mårtensen fler arrangemang för att samla ytterligare medel till vattenpumpen, som går till deras skola i Kamerun.