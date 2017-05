Småstadsprat med Per Gessle

Per Gessle signerar skivor på Skivlagret i Hässleholm, Iwona Mackowska gillar” Listen to your heart” mest

Världsstjärnor har en tendens att komma lite sent, men det gäller definitivt inte Per Gessle.

Han dök upp redan en och en halv timme före utsatt tid för att signera skivor på Skivlagret i Hässleholm. Några timmar senare skulle han besöka Folk & Rock i Malmö.

– De hade fått för sig att det var klockan elva, men han signerade några skivor då sen gick han ut en sväng på stan, säger Lasse Önnerby på Skivlagret som lyckats locka till sig en av Sveriges allra största artister genom tiderna.

När klockan närmade sig 12.30, då signeringen officiellt skulle börja, ringlade kön sig lång genom hela butiken och ut på gatan. Först i kön stod Anna Thorgren tillsammans med barnen Wilda och Melina.

– Vi var väl här strax innan klockan tolv, Han är en stor idol för mig och ett sånt här tillfälle får man inte missa, säger Anna Thorgren medan barnen inte verkar lika exalterade över att få se en världsstjärna på nära håll.

Några som rest långt för att träffa Per Gessle var trion Iwona Mackowska, Aleksandra Stazewska och Basia Konarzewska.

– Vi åkte från Polen i går (läs: i fredags) och sen har vi bott på Tylösand i natt och nu är vi här, säger Basia Konarzewska.



De tre är stora fan av Per Gessle och framför allt Roxette och har sett flera konserter med dem.

– De är stora, de största.

Basia Konarzewska har sett Roxette över 40 gånger på olika ställen i Europa, och i sommar kommer hon och hennes kompisar till Sverige för att se Per Gessles soloturné.

– Den nya skivan är lite lugnare än det han gjort innan, men jag gillar det, säger Iwona Mackowska.

Vilken låt gillar ni mest?

– ”Listen to your heart”, säger Iwona och visar upp en tatuering med just de orden på sin underarm.

För Per Gessle hör det inte till vanligheterna att han reser runt på skivsigneringar, åtminstone inte på mindre orter som Hässleholm.

– Det brukar kunna bli Malmö, Göteborg och Stockholm när vi har släppt något med Gyllene, men inte så här. Men när diskussionen dök upp tyckte jag det var självklart, säger Per Gessle som menar att svenskarna är väldigt Spotifyerade.

– Jag menar inte att det är något fel med det, men någon måste kämpa för skivans överlevnad. Ser man på denna plattan så är den gjord i lite gammal stil med ett riktigt omslag till exempel, säger Per Gessle som redan nu längtar efter att få möta publiken i sommar.

– Det ska bli härligt. Men att möta publiken så här är heller inte helt fel.