Misstänkt skottlossning i Eslöv

ESLÖV Strax efter klockan 17 på lördagskvällen larmades polisen till Bergavägen i Eslöv efter att uppgifter om skottlossning hade kommit in. Nu letar man efter personer inblandade i ett bråk.

Flera polispatruller kom till platsen efter att någon hade hört av sig om en misstänkt skottlossning i området kring Bergavägen.

Poliserna hittade ingen skadad person på platsen och det finns inga uppgifter på att någon person har blivit skadad i nuläget.

Enligt polisens hemsida arbetar flera patruller på platsen för att samla in uppgifter om vad det är som har hänt.

Det som redan har konstaterats är att det ska ha varit någon form av bråk mellan flera personer och polisen undersöker under kvällen vilka som kan ha varit inblandade i bråket, som kan ha föranlett skottlossningen.

– Vi misstänker att skott har avlossats vid bråket. Därför har poliserna på plats spärrat av ett område och även satt in en vapenhund som söker i området, säger Fredrik Bratt vid polisens ledningscentral.

Han bekräftar också att polisen jobbar med vittnesuppgifter och sökandet efter dem som har bråkat på platsen och eventuella vapen, som kan finnas i området.