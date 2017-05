Stor ladugårdsbrand i Marieholm

MARIEHOLM Vid 13.50-tiden på fredagen utbröt en brand i en ladugård i Marieholm som ledde till en stor insats från räddningstjänsterna i området. Röken syntes ända in till Eslöv.

– Det är en gård som har avflyttats och står tom för tillfället, kanske på grund av en försäljning, säger Torbjörn Krokström, inre befäl vid Räddningstjänst syd.

Det som började brinna var en lada och ett stall i vinkel till varandra och med en mindre byggnad bakom.

– De var övertända när vi kom fram. Takstolarna hade redan rasat ner. Vi har lagt all vår kraft på att räddad boningshuset där, och det verkar som om vi lyckas med det, säger Torbjörn Krokström.

Under fredagseftermiddagen brann det vidare under kontrollerade former.

– Det är inte lönt att försöka släcka det nu när taken har ramlat in och allt, säger Törbjörn Krokström.

Vid 14.30-tiden räknade räddningstjänsten med att få stanna kvar ytterligare tre timmar på platsen.

– Sedan blir det säkert bevakning av det under större delen av kvällen.

Larmet om branden kom in till SOS klockan 13.49 på fredagen.

Enligt larmet brann det kraftigt och var ”lågor överallt”. Enligt de inledande uppgifterna fanns det då en spridningsrisk.



Det är det flera hundra meter till nästa hus och varken djur eller människor kom till skada vid branden.

Räddningstjänsten hade enheter på plats från Eslöv, Kävlinge, Löddeköpinge, Svalöv, Teckomatorp och Malmö.