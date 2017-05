Nu avslutas Transistor 3

Fyra frågor Kulturredaktionen ställer fyra frågor till Jörgen Dahlqvist på Teater Weimar som är festivalkoordinator för scenkonstfestivalen Transistor 3 som avslutas i dag, 5 maj.

Hur har intresset varit för Transistor 3 varit så här långt?

– Festivalen är ju en mix av ny scenkonst som görs i process och där det undersökande arbetet sträcker sig ända fram till premiärdagen och där en initierad skara fungerar som målgrupp och verk som är mer färdiga och som ska ha en stor publik för att hitta sin form. Det gör festivalen unik i ett svenskt perspektiv. Och jag tycker att alla föreställningar har fått exakt den publik de behövt för att få respons på det konstnärliga arbetet. Intresset för festivalen är stort och vi märker att kännedomen om den ökar, både i Malmö men också i ett nationellt perspektiv. Men det som glädjer mig personligen nästan mest, och det har varit en uttalad målsättning från starten, är att bygga en större scen för undersökande scenkonst i Malmö. Och det arbetet har verkligen börjat bära frukt. Det finns en kärna på ett tjugo-trettiotal konstnärer från teater. musik och konstområdet som följer varandras arbete, som samarbetar och som inspireras av varandra.

Festivalen består av det nätverket och det är det som vi kommer att ta fasta på i kommande upplagor.

Transistor 3 har som mål att utforska vad rum för teater kan vara. På vilka sätt har detta utforskats i de föreställningar som visats – kan du ge något exempel?

– Den samtida scenkonsten håller på att underska massa nya spännande format just nu. I den här festivalen så har det ingått en filmfestival, med filmer som utgår från scenen eller från föreställningar. De har producerats för nätet både i form av livesända föreställningar, men också som hemsida för nya ljudverk. Vi kommer att göra en större lansering av detta under maj månad. En del av festivalen ägde rum som en minifestival ute på Gylleboverket på Österlen under en otroligt trevlig dag med avslappnad stämning och med fokus på den konstnärliga görandet och att umgås. Vi har också släppt böcker med ny dramatik. Samtidigt också försökt spela på olika platser i Malmö (både på olika scener men också ute i stadsrummet) för att bredda festivalens olika rum.

Vad har du uppskattat mest under festivalen?

– Om jag tittar tillbaka så är det nog mest den kollektiva ansträngningen att göra teater och det svåra arbetet med att göra scenkonst som jag peppas av på ett personligt plan. Man lär känna andra människor genom att göra saker tillsammans och får syn på saker om sig själv och andra i formulerandet av hur man ser på världen och vad man tänker att världen är och kan vara. Jag tänker att det är en av konstens uppgifter, att tolka och förmedla bilder av mäniskans villkor på olika sätt och med olika infallsvinklar.

Till hösten är det dags för Transistor 4. Vad händer då?

– Till hösten kommer vi att ha tema Kritiska perspektiv som praktik. Jag tänker att vi kommer att presentera fler större och färdiga verk, och kanske också ha lite gäster utifrån. Men jag hoppas samtidigt att vi kan behålla det undersökande arbetet som en bärande idé trots det, men kanske hitta nya sätt att presentera dessa arbeten. Jag hoppas också att vi kan starta en större samtalsserie kring scenkonstens metoder som kan öppna upp för ett offentligt samtal om scenkonst och vad som händer just nu inom teatern. Jag tänker att vi ska bygga vidare på de nätverk vi har men även öppna upp festivalen ytterligare. Festivalen kommer att äga rum nånstans från mitten av oktober till mitten av november är planen.