Janstorp bäst i Skurups kommun – och i hela serien

FOTBOLL I den prestigefyllda kommunkampen i herrfotbollens division 5 södra-serie är det just nu Janstorps AIF i topp. Och inte bara där, förresten. Janstorp toppar hela serien.

– Det går oförskämt bra, konstaterar Patrick Nilsson, den spelande tränaren i Janstorps AIF.

I sin fjärde segermatch i rad vann i veckan Janstorp hemma på Kämpavallen över nabon Skurups AIF med 5-2.

För några veckor sedan besegrades Skivarp.

– Aldrig fel att vinna derbyn. Det är roliga matcher med mycket folk. Skurupsmatchen sågs av drygt 350 personer, uppger Patrick.

Vem som är femmans bästa lag från Skurups kommun råder det just nu inga tvivel om.

– En tabell ljuger väl inte, undrar Patrick.

– Vi har en jättebra trupp med härlig go och fin sammanhållning, även bredvid planen. Vi ställer höga krav och killarna ställer upp. Vi är nästan alltid över 20 man på träningarna.

Mot Skurup kom Janstorp, som är nykomling i serien, under med 0-1, vände till 3-1 och vann till slut med 5-2.

– Skurup var bra, men sett över 90 minuter vann vi rättvist, tycker Patrick.

De årsfärska spelarna levererar. Mot Skurup nätade tre av nyförvärven: Richard Strand, Magnus Bönnemark och Daniel Döhle.



– Tyvärr skadade Richard axel och han missar resten av vårsäsongen. Daniel är i en hysterisk form och har nu gjort sex mål på fyra matcher, berättar Patrick.

För Skurups AIF, som i fjor var nära att knipa en kvalplats uppåt, var förlusten deras femte i rad.

– Jag är övertygad om att vi kommer att vända den här onda trenden. Jag är inte orolig. En oavgjord match eller seger skulle betyda mycket, spekulerar Stefan Christoffersson, Skurups tränare.

– Vi har förlorat alla fem matcherna, visst, men det är bara att försöka hitta upp till rätt nivå igen. Vi har haft otur med skador och sjukdomar och med en snittålder på bara 19,5 är vi lite sårbara för sådant.

– Siffrorna mot Janstorp är missvisande, ett måls marginal hade kanske varit okej. Det var alls ingen utklassning. Vi tog ledningen med 1-0 och hade oturen att få Alfred Lindblom, som fram tills dess varit bäst på plan, frilägesutvisad. Ändå reducerade vi till 3-2 och ägde matchen i 20 minuter med bara tio man.