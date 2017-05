Bok och utställning presenterar Winstrup

Lund På lördagen öppnar Historiska museet sin nya utställning om biskopen med mera Peder Winstrup. Samtidigt släpps en populärvetenskaplig bok om resultaten från det breda forskningsprojektet kring mannen och hans mumie.

– Här finns mycket som är fascinerande – Peder Winstrup var en verklig renässansmänniska samtidigt som mumien är en av Europas mest välbevarade från 1600-talet, säger museichefen Per Karsten.

Utöver biskop var Peder Winstrup (1605-1679) bland annat fysikprofessor, arkitekt, ornitolog, boktryckare och författare, dessutom initiativtagare till Lunds universitet, adelsman och stor markägare.

Hans tid och verksamhet, liksom hans hälsoproblem och familjeförhållanden, skildras utförligt i bok och utställning – delvis via bildspel och i 3D.

– Fast i den svenska historieskrivningen nämns han knappt och danskarna betraktar honom som något av en förrädare eftersom han snabbt bytte från att vara dansk biskop till svensk när Danmark förlorat Skåne, säger Per Karsten.

Berättelserna omfattar även udda inslag, som Winstrups gökungeforskning och jätteslagsmålet som hans hustrus smugglingsverksamhet ledde till, men mest spännande är nog resultaten från den omfattande forskningen kring mumien.



Här blev startpunkten beskedet år 2012 om att länsstyrelsen gett klartecken till domkyrkoförsamlingen att begrava Winstrup på Norra kyrkogården efter att kistan genom århundradena varit placerad på olika platser i Domkyrkan.

– Från glasplåtar tagna vid en kistöppning 1923 visste vi att mumien var väl bevarad, något som verkligen bekräftades när vi fick tillstånd att titta närmare på den i domkyrkokryptan, säger Per Karsten.

En markbegravning hade inneburit att mumien förstörts och domkyrkoförsamlingen gick med på stopp för begravningen varpå bidrag från olika stiftelser, bland annat Crafoordska, finansierade ett omfattande och brett forskningsprojekt.

– Även begravningsdräkten i svart sammet var mycket välbevarad, liksom kistans kuddar och madrass, och allt kan ses på utställningen, berättar Per Karsten.

Kroppen vilade på en bädd av växter som gav forskarna mycket information, liksom en stor mängd insekter från kistan.

– Kistan och dess innehåll är en tidskapsel från 1679. säger Per Karsten.

Winstrups mumie visades för allmänheten på just Historiska museet under en dag i december 2015 och gravsattes strax därefter i Domkyrkans norra torn – en plats som säkrar fortsatt bevarande.

Utställningen pågår till den 7 januari nästa år.