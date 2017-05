Svart kväll för Sjöbo

FOTBOLL Först förlorades kampen med kommunen och friidrottsklubben Athlet om rätten att få spela på idrottsplatsens A-plan. Sedan förlorades division 5-toppkampen mot Lunnarps BK.

I stället för match på sin normala hemmamark, A-planen, blev det spel mot Lunnarps BK på B-planen.

På A-planen bedrev FK Athlet träning på sin ordinarie plats och tid.

– Man kan tycka att det skulle finnas en policy från kommunen att tävling ska gå före träning. Det ska inte vara föreningarna som ska förhandla om sådant här. Sådant skapar lätt schismer mellan föreningar, sa Sjöbos tränare Paul Nilsson några minuter efter slutsignalen och förlusten med 0-1 mot Lunnarps BK.

För Sjöbo IF var det första förlusten i år. Den kom i den femte omgången.

– Poängmässigt är vi nöjda så här långt. Men den här förlusten var sur. Det var en oavgjord match. Lunnarp är topptippat och vi gav dem en match in på övertid. Små marginaler skiljde oss från att trycka in ett mål i slutet. Och efter den första halvleken skulle vi lett, tyckte Paul Nilsson.

De första 45 minuterna var Sjöbos. Hampus Perssons nick i stolpen var så långt hela matchens bästa målchans.

Efter paus tog Lunnarp över och skapade då flera heta chanser. När Fredrik Eriksson, hårfint från att bli offsideavvinkad, gjorde matchens enda mål i den 73:e minuten hade han bränt två helt fria lägen.

– Till slut vann vi väl ändå rättvist, även om det var plus till Sjöbo före paus. Vår oförmåga att göra mål på klara chanser fortsatte även i denna match, konstaterade Fredrik Ahl, Lunnarps mittback och assisterande tränare.

I fjor spelade Lunnarp i division 4 och Sjöbo i division 6. Lunnarps mål är att ta tillbaka sin förlorade plats i fyran. Snabbt…

– Vi har bra spelare och ett bra lag, men det har även IFK Ystad och Liga 06. Och Sjöbo var bra, sa Fredrik Ahl, vars LBK förlorat en match tidigare i år, den mot Åhus.

– Vi borde gjort tio mål. Vi hade hur många klara chanser som helst. En rejäl plump, menade Fredrik Ahl om Åhus-matchen.