Dubbelt upp med Iiris Viljanen

En instrumental pianokonsert före paus och sedan en konsert med fokus på nya skivan Mercedes efter det. På lördag blir det en riktig helkväll med den hyllade finlandssvenska sångaren och musikern Iiris Viljanen på Malmö Live.

– Oj, oj, vilken kväll, det blir mycket att stå i, säger hon med ett stort skratt.

Iiris Viljanen på Malmö Live lördag 6 maj:

Konserten börjar klockan 19 och det blir en helkväll med två konsertakter. I första akten är det fokus på pianoskivan Kiss Me, Stupid & 7 more solo piano pieces och den andra akten bygger på senaste albumet Mercedes. Då har Iiris Viljen också med sig ett band som består av Mikaela Hansson (keyboard, sång), Hamilton Eklöf (gitarr, bas, sång) och Daniel Holmström (trummor, flygelhorn). Under kvällen blir det också samtal med Iiris Viljanen om hennes skapande och textförfattande.

Iiris Viljanen om …

… förebilder: ”Jag har ingen så där riktig husgud utan kör ganska mycket mitt eget som snarare är en blandning av en massa olika musiker som jag lyssnat på sedan jag var liten. Det är svårt att hitta någon som gör exakt det jag vill göra, men jag kan lyssna på musiker som till exempel ger mycket energi, som är intensiva, som har egenskaper jag tycker är häftiga och får igång mig.”

… hur hon arbetar med sina låtar: ”Ibland kan det vara så att jag sitter övar på något annat, inför en spelning till exempel, och så börjar jag improvisera lite och hitta på och kommer på att det här skulle kunna bli en låt till mig själv. Då spelar jag in den på telefonen och sparar och så ibland tar jag organiserad tid, som när jag gjorde Mercedes till exempel, och går som till jobbet, till min lokal och sitter där och tar fram mina idéer. Då kan jag sitta en massa timmar och glömma tiden och vara helt inne i det. Men det är väldigt sällan så att jag är ledig och sätter mig vid pianot och det bara kommer värsta låten. Det är ofta ett ganska kämpigt och hårt arbete att nå dit.

… att spela i Malmö där hon bott under en period: ”Jag bodde här i ett och ett halvt år ungefär och pluggade bland annat radioproduktion och trivdes verkligen bra så det är jättekul att komma tillbaka och spela här, jag gillar att spela här och har många bekanta kvar.”

… det blir fler spelningar i Skåne framöver: ”Inget är spikat än men jag tror att det blir mer mot slutet av sommaren eller i höst.”

Den 28-åriga musikern, sångaren och textförfattaren Iiris Viljanen fick sitt stora genombrottet som ena halvan i indieduon Vasas Flora och Fauna. 2015 inledde hon sedan en solokarriär och fick stort genomslag med singeln ”Årstavikens strand”.

Efter det kom den instrumentala pianoskivan Kiss Me, Stupid förra våren och i oktober albumet Mercedes som fått väldigt fin kritik för sina personliga texter och säregna musik. Att Iiris Viljanen satsar solo ser hon själv inte som något nytt utan snarare en återgång till det hon började med.

– När jag började skriva låtar för ungefär tio år sedan spelade jag solo, fast jag sjöng på finska och engelska, berättar hon på telefon från en solig park i Stockholm. Det höll jag på med i några år men sedan började jag spela mer och mer med andra i olika projekt. Nu, de senaste åren, har jag gått tillbaka till att spela solo igen och bestämde mig också för att använda mitt eget namn för att jag ville känna mig fri, göra det jag vill och bestämma allt själv.



– Samtidigt tycker jag mycket om att spela med andra och har med andra musiker på Mercedes och på konserterna, lägger hon till.

Att de två första egna albumen blev så olika handlar mycket om att Iiris Viljanen själv lyssnar på och tycker om väldigt olika typer av musik.

– Jag har alltid drömt om att bli pianist och spela instrumentalt utan texter men samtidigt gillar jag texter också, berättar hon. Därför tänkte jag att det här måste bli två olika projekt, jag ville inte blanda dem på samma skiva. Och så tycker jag om att ha olika saker på gång, då kan man byta mellan dem om man blir uttråkad eller om man fastnar.

– Sedan handlar det också om att jag spelat i så många år och ville göra saker som är en utmaning för mig själv, som att spela piano och rappa. Det är jättekul men också ganska knepigt och lite läskigt att göra live. Det rytmiska är det svåra, man ska spela en grej och så ska det vara några ord in emellan och allt är inövat, takt för takt.

När både Kiss Me, Stupid och Mercedes var ganska nya ville Iiris Viljanen inte blanda låtar från dem under konserterna men under våren har hon provat på att ha en del pianostycken och improvisationer mellan låtar från Mercedes.

Helkvällen i Kuben på Malmö Live på lördag har dock ett upplägg som hon aldrig provat på förut. Det blir en akt för varje skiva och dessutom ett samtal om hennes skapande.

– Det är jätteroligt att de föreslog att jag skulle göra det men först tänkte jag oj, oj, vilken kväll för mig, det blir mycket att stå i, säger hon med ett stort skratt. Men det är kul att de är intresserade av allt jag gör och roligt att få visa upp olika saker. Pianolåtarna är en annan värld och sedan kommer de här lite mer poppiga låtarna med ganska intensiva texter.

Iiris Viljanens texter på Mercedes beskrivs ofta som personliga, utlämnande och som egna berättelser men hon betonar själv att det absolut inte är hela hennes liv man hittar på skivan.

– Men jag har skrivit så sedan jag började skriva texter, det har alltid varit historier om olika personer.

Börjar du med texten eller musiken när du skapar dina låtar?

– Det är olika men det har varit ganska mycket så att det börjar med musiken, att det är någon liten snutt jag känner för och så skriver jag en text som passar till den känslan. Men på sistone har jag skrivit en del låtar där jag skrivit en hel text på en gång. Då tänker jag i huvudet hur den ska framföras, med prat eller sång, och så har jag själva rytmiken i huvudet och gör musik till sedan. Men det är skönt att jag kan arbeta på bägge sätten.

På programmet den närmaste tiden står fler konserter och så vill Iiris Viljanen gärna få tid för lite semester.

– Många somrar har jag antingen jobbat med annat eller spelat på andra ställen så nu ska jag verkligen försöka ha semester, säger hon bestämt. Det blir spelningen i Malmö och så några mer spelningar i maj och lite spritt i sommar. Och sedan blir det fler Mercedes-konserter till hösten.

Någon speciell press inför framtida album med tanken på all den positiva kritik hon fått känner inte Iiris Viljanen.

– Jag har inte hunnit sätta igång ordentligt med något nytt, men jag har gjort lite som jag själv känner är bra och sådant jag vill göra, säger hon. Jag vet att om jag följer min magkänsla så gillar jag det själv och hittills har det funkat bra, andra verkar njuta av det också. Jag tänker att det är mitt och min lilla värld som jag delar med mig av. Vad jag tänkte från början var också att jag ville försöka komma tillbaka till grunden, att det ska vara kul med musik och det är det.