Candy Club laddar för hösten

Förra året kom helsingborgska Cabaret Candy Club för första gången till Malmö och i höst ska de åter showa på Moriskan. Just nu pågår som bäst planeringen inför kommande föreställning.

Den 11 maj är det audition på Moriskan och intresset för att medverka är rekordstort.

– Vi har sökande från hela Skåne och hela landet, säger Albin Ganovic.

Albin Ganovic, konstnärlig ledare för Cabaret Candy Club, är glad att få ta sitt showkoncept tillbaka till Malmö.

– Förra året spelade vi fem föreställningar, i år blir det sex stycken från den 9 november och fram till den 24 november, berättar han.

Spelperioden i Malmö gick över förväntan.

– Jag är jättenöjd, det gick jättebra. Malmöpubliken är väldigt intellektuell och förstår våra skämt, publiken överraskade och imponerade oss.

Årets show är döpt till Oh La La och har franskt tema.

– Glitter, glamour och oförskämdheter, är den magiska ekvationen av årets show, summerar Albin Ganovic. Vi inspireras av Moulin Rouge och Lido, det ska vara mycket plymer, huvudbonader och franska showgirls.

Men Cabaret Candy Club kommer också, precis som förra året, att ta upp aktuella ämnen.

– Det finns gott om ämnen. Vi har inte börjat rota så mycket i det ännu för om jag gör det nu kommer det något nytt nästa dag.

Hur stor ensemble ska ni ha i år?

– Jag vill vara öppen för allt som kommer upp för vi vill låta de medverkande forma föreställningen. Kanske hittar vi många nya talanger när vi har audition som vi vill lyfta fram i föreställningen. Men vi söker danskillar, danstjejer och sångare och ett band.

Efter Malmö drar Cabaret Candy Club vidare till hemstaden Helsingborg, där man i år byter scen.

– Vi flyttar tillbaka till The Tivoli, där allting en gång började. Tillbaka till rötterna, eller morötterna som jag brukar säga. Vi hade en viktig period när vi uppträdde där, vi utvecklades mest under de åren som artister och människor. Vi var där under åren 2011, 12 och 13. Det blir kul att få arbeta med en krögare är engagerad och glad som vill gästernas bästa medan vi kan fokusera på föreställningen, säger Albin Ganovic.