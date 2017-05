Anders och Måns söker svaren igen

Just nu pågår ett intensivt arbete i en radiostudio i Malmö. Radarparet Anders Johansson och Måns Nilsson förbereder sig inför premiären på Så funkar det, kultprogrammet som är tillbaka efter 14 år och i en annan kanal.

– Vi har fått in massor av kluriga och underbara frågor, säger Måns Nilsson.

Så funkar det sändes i P3 2001-2003 och blev en veritabel succé.

– Vi fick hundratusentals frågor, jag tror knappast att det var något annat radioprogram som hade så intensiv kommunikation med sina lyssnare, säger Måns Nilsson.

Programmet fick en efterföljare i TV, Fråga Anders och Måns. Och när den skånska komikerduon blev ombedda att ta upp radioprogrammet igen från P1 tvekade de inte så länge.

– Det lät så roligt och vi har så roligt när vi jobbar ihop. Och det var länge sedan vi gjorde det, säger Måns Nilsson.

Anders och Måns har höga krav på sig själva och tror att radiolyssnarna kanske också har höga förväntningar.

– Vi tror att många kommer ihåg programmet som så mycket bättre än vad det var – man kommer kanske bara ihåg det roligaste – så det är lite upplagt för besvikelse, säger Måns Nilsson. Det är lite som om ens favoritband skulle återförenas.

Inför premiären lördag den 6 maj kl 16.03 i P1 har Anders och Måns gjort ett antal ”inför-poddar” där lyssnarna har kunnat få en aning om hur det låter på deras redaktionsmöten. Podden har också gjort att frågorna har rasat in. Och det är en annan typ av frågor än under förra omgången, mycket beroende på att folk numera googlar det mesta de vill veta. Frågorna som kommer in är alltså ”o-googlebara”.

– Det är frågor av lite mer filosofisk karaktär, lite kluriga, så därför blir hela programmet lite annorlunda. En av mina favoritfrågor är: ”Varför blir det fint när man krattar?” säger Måns Nilsson.

En inte helt enkel fråga, kanske.

Sedan sist har ni också blivit också lite äldre. Och kanske blir man klokare med åren – eller är det tvärtom?

– Ja, jag vet inte. Men jag är själv intresserad av andra saker än tidigare. Tidigare kanske jag ville läsa allt om ett musikband, nu tycker jag det är roligare med signalsubstanser. Förra gången var det också mycket busringningar och vi kom inte alltid fram till det rätta svaret. Nu är vi mer intresserade av de rätta svaren och så sänds programmet i P1, så vi får anpassa oss lite – men det är ju fortfarande ett humorprogram, påpekar Måns Nilsson.

Har ni några speciella minnen från förra omgången? Säger ni till varandra: ”Minns du när …”

– Ja, häromdagen sa Anders till mig: ”Minns du när vi tog färjan till Norge för att göra en intervju med ett dödsmetalband och vi var livrädda?” Det hade jag glömt …

Har ni fått in några frågor i år som inte går att lösa?

– Ja, det finns nog några som vi fastnat på och inte hittat rätt experter …

Frågan om varför det blir vackert när man krattar får man dock ett var på.

– Jo, vi pratade med en professor i estetik som pratade om vad vi människor tycker är vackert, om skönhet, symmetri och mönster.

Den som vill ha hela svaret får lyssna på programmet.

Så funkar det sänds i tio avsnitt och precis som de fem inför-poddarna gör Anders och Måns fem efter-poddar. Programmen kan man lyssna på även i Sveriges Radio Play och där poddar finns. Premiärprogrammet ligger ute redan kl 08.00 på lördag.

Kommer ni tillbaka någon mer gång?

– Vi vet inte, men vi har roligt, så vi får se. Vi vikarierar ju för På minuten och de måste kanske ta semesteruppehåll igen. Men P1-publiken kanske inte gillar oss …

Anders Johansson och Måns Nilsson kommer i alla fall att fortsätta jobba ihop.

– Vi ska göra en gemensam ambitiös föreställning som ska på turné i höst och som får premiär i Skåne. Men mer om det senare …