Spökpatrullen slog till på Eslövs flygfält

Flygklubbens engagemang under inspelningen sträckte sig längre än att upplåta platsen för inspelningarna. Klubbmedlemmen Andreas Söder fick även hoppa in som stand-in för spöket och ratta ett plan under flygscenerna.

Spökets långa hår fladdrade i vinden ute på flygfältet. Under två dagar har SVT varit på plats på Eslövs flygfält för att spela in ett avsnitt till barnprogrammet Spökpatrullen. Spöket Lazlo spelas av Magnus Schmitz. FOTO:Toomas Laagus

ESLÖV Ett kusligt spöke som har en spökpatrull efter sig har under ett par dagar härjat på Eslövs flygfält. De dramatiska scenerna som utspelar sig är en del av ett barnprogram som SVT spelar in. Flygklubben har gett en hjälpande hand under tv-inspelningarna.

Skulle en amatörpilot fått för sig att gå ner för landning på Eslövs flygfält under onsdagen hade vederbörande kanske fått en liten chock.

För nere på marken hade man i så fall sett en scen där tre uniformerade barn springer i hasorna på ett likblekt spöke.

Men den skrämmande scenen avbryts när regissören på plats ropar:

– Tack, det räcker!

Under två dagars tid har SVT i Malmö varit på plats på Eslövs flygfält för att filma ett avsnitt till den andra säsongen av barnprogrammet Spökpatrullen.

På behörigt avstånd från inspelningsteamet står några medlemmar ur Eslövs flygklubb och tittar på inspelningarna.

Bland dem finns piloten Andreas Söder från klubben, som till och med fått agera framför kameran.

Dagen innan fick han hoppa in som stand-in för en av huvudpersonerna – det likbleka spöket Lazlo. Inhoppet fick han göra när det skulle spelas in flygscener. Då fick han dra på sig både peruk och spökdräkt.

– Jag har aldrig varit med om en inspelning så det var intressant och roligt.



Klubbens motorflygchef, Claes Freytag, berättar att man inte tvekade att hjälpa till när SVT ringde och frågade om klubben ville involveras i inspelningsarbetet.

– Det tyckte vi var jättehäftigt. Det är bra reklam för klubben och det kanske kan bidra till att fler yngre får upp ögonen för klubben.

Totalt ska den kommande säsongen av Spökpatrullen, som blir den andra i ordningen, bestå av tio avsnitt. Den nya säsongen ska enligt planerna börja sändas på SVT Barnkanalen i januari 2018.

Makfire Kolgjini som samordnar projektet på SVT berättar att man försökt hitta många olika miljöer till inspelningarna.

Upplägget i varje avsnitt ser likadant ut. Spöket Lazlo, som trots sitt utseende är ett snällt spöke, är ett lite klåfingrigt spöke som stjäl något föremål i början av varje avsnitt.

Sedan rycker en spökjägare ut för att ställa allt till rätta och tar då en spökpatrull bestånde av barn till hjälp. I avsnittet som spelas in i Eslöv har spöket stulit ett flygplan.

Plötsligt rullar kameran igen. Spökpatrullen har slagit till igen.

Spöket Lazlo, som spelas av Magnus Schmitz, pustar ut efteråt.

– Jag har för dålig kondition för att springa så mycket, skämtar han med regissören innan det är dags för en ny tagning.