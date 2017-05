Oenighet kring krav på tunnel

Lund Ingen skulle ha något emot en tunnel vid Lund C för en del av järnvägsspåren när en kommande utbyggnad genomförs. Men det rödgröna styret och allianspartierna är oeniga om hur frågan ska hanteras.

– Kommunledningen måste driva tunnelfrågan på allvar gentemot Trafikverket – risken är annars att vi plötsligt står inför att armaturfabriken och annan värdefull bebyggelse måste rivas när nya spår ska fram, säger oppositionsrådet Christer Wallin (M).

Men kommunalrådet Emma Berginger (MP) varnar för att ställa krav som Trafikverket kan tolka som ultimativa.

– Det viktigaste nu är att se till Lund C blir station även för höghastighetstågen och att vi inte riskerar att få en station i perifert läge om det inte blir någon tunnel, säger hon – men tillägger att det vore bra med en tunnel för att minimera barriäreffekterna.

Den kommande järnvägsutbyggnaden Malmö-Lund innebär fyra spår även från Arlöv fram till Högevall omkring år 2024.

Via Sverigeförhandlingen är kommunen också överens med staten om att Lund C ska bli station för den kommande höghastighetsjärnvägen som bland annat omfattar två nya spår Lund-Hässleholm.



Men Trafikverket har utrett ytterligare två stationsalternativ, ett östligt och ett västligt, och Lund ska via kommunstyrelsen lämna ett yttrande i frågan i slutet av maj.

– Även Trafikverket har förklarat att det centrala stationsläget har stora fördelar, och att det alternativet väljs är den överordnade frågan för oss just nu, säger Emma Berginger.

Oenigheten kom i dagen när tekniska nämnden nyligen behandlade frågan och alliansen plus FNL ville lägga ett skarpare uttalande om tunnel än de rödgröna.

– Moderaterna har under många år drivit frågan om att delar av järnvägstrafiken vid Lund C ska gå i en tunnel, eller kanske upphöjt, säger Christer Wallin.

Tidigare har Trafikverket bedömt att det skulle räcka med två spår på den sista sträckan fram till Lund C söderifrån under överskådlig tid.

– Men nu har Trafikverket medgett att det skett en felräkning, säger Christer Wallin.

Han ser det som självklart ett en tunnellösning ska bekostas av Trafikverket, alltså staten.

– Det rör sig om ett riksintresse för godstrafik och snabbtåg medan kommunens inriktning, som också är tydlig genom planeringen för utbyggnaden av stationsområdet, är att regiontågen ska fortsätta att gå i markplanet, säger han.

Vad en tunnellösning skulle kosta finns det inga aktuella beräkningar av, men den storleksordning som brukar nämnas är 15-20 miljarder kronor.

– Det är en väldigt stor investering, men vi har inte något emot en sådan satsning, säger Emma Berginger.