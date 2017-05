Ny kostpolicy utan förbud mot halalkött

STAFFANSTORP Mer ekologiskt och närproducerat, mindre kött och minskat matsvinn.

Men inget förbud mot halalkött som slaktats enligt svenska djurskyddsregler. Eller?

Staffanstorps nya kostpolicy riktar in sig på bra mat, mer ekologiskt och trivsam måltidsmiljö.

Men om den innehåller förbud mot ritualslaktat kött eller inte var politikerna oeniga om.

– Det står ingenting i kostpolicyn om ritualslaktat kött, konstaterar David Wittlock (MP) som suttit med i kostrådet som tagit fram policyn.

Även SD var med och tog fram policyn som klubbades efter debatt i kommunfullmäktige den 6 mars.

– Att vi inte skrivit in ett förbud mot ritualslaktat innebär att OM det skulle bli en situation där kött som till exempel halalslaktats enligt svensk djurskyddslag – och sådant finns – visar sig uppfylla alla de kriterier vår kostpolicy har och vara det bästa vid en upphandling så kan vi köpa in och servera det, slog David Wittlock fast.

– Det är svenska djurskyddsregler som gäller och förutsatt att de följs kan vi köpa in varan. Således är det inte förbjudet köpa in ritualslaktat kött även om det sannolikt inte kommer att ske, sade han.

Men SD vill ha ett förbud inskrivet.

– Vår ståndpunkt har alltid varit att ritualslaktat inte ska förekomma inom skolans värld, sade Richard Olsson, (SD).

– Vi vill se det i kostpolicyn också och därför deltar vi inte i beslutet om policyn, sade han vid fullmäktigemötet.

Kommunalrådet Christian Sonesson (M) hävdade att ritualslaktat kött visst behandlas i kostpolicyn.

– Det står tydligt att det vegetariska alternativet erbjuds när vi inte kan tillgodose speciella önskemål, sade Christian Sonesson som slog fast att ritualslaktat kött inte serveras i Staffanstorp i dag.

Moderaterna ställde sig dessutom bakom ett bifall till den SD-motion om att förbud mot ritualslaktat kött ska stå med i kostpolicyn, som behandlades senare på kvällen.

Detta upprörde oppositionen:

– Det står inget om förbud mot ritualslaktat kött i policyn. Bifall till motionen är en förolämpning mot vår intelligens, menade David Wittlock (MP) och Pierre Sjöström (S) pekade på att det även finns nationella och internationella lagar och regler att förhålla sig till också.

– Vi kan inte stifta egna lagar i Staffanstorp.

I omröstningen yrkade KD och L på att motionen i stället skulle anses besvarad medan S, MP och Helen Öhman ville avslå den.

M röstade liksom SD för bifall och med 20 röster mot 15 blev beslutet så.