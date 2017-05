Misstänkt försök till stöld

LUND

En stöldliga som misstänks ta sig in hos äldre och stjäla värdesaker härjar i Lund. De har olika skäl till att de vill komma hem till sina offer.

I helgen blev en 90-årig funktionsnedsatt man uppringd av någon som sa de behövde komma in i lägenheten och kolla hans tv-anslutning. Orsaken ska ha varit att en kabel hade gått av i marken. När mannen frågade var detta hade skett avslutade personen samtalet.

– Vi varnar äldre för att släppa in okända i lägenheten om de inte har fått besked av fastighetsägaren. Ligan agerar utstuderat fult, menar kommunpolis Joakim Nyberg.