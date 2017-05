Förslag måste stödjas av 30

SVEDALA Möjligheten att lämna in medborgarförslag kommer förmodligen att begränsas efter den 15 juli. Kommunstyrelsens förslag går ut på att minst 30 personer måste stödja förslaget för att det ska överlämnas till berörd nämnd för handläggning.

Svedala kommun har tidigare aviserat att man vill ändra i nuvarande möjligheter att lämna in medborgarförslag. I dag finns det inga begränsningar alls och kommunledningen tycker att det ibland tas mycket tid i anspråk för att besvara frågor som egentligen skulle kunna ha besvarats direkt av en tjänsteman.

Än så länge heter ärendet riktlinjer för e-förslag.

– Men vi vill gärna ha ett bättre namn än e-förslag och har bett kommunfullmäktiges presidium att föreslå ett annat namn, berättar kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).

När förslaget skulle behandlas i tisdags kväll stod det i underlaget att det skulle krävas stöd av minst 50 personer för att förslaget skulle kunna behandlas. Kommunstyrelsens andre vice ordförande Ambjörn Hardenstedt (S) föreslog en ändring till 30 och så blev det.

– Utifrån vår kommuns storlek känns det mera lämpligt, fortsätter Linda Allansson Wester. Det är mer i realitet med den väg som andra kommuner valt.

Förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige.

I det står också att det går att rösta på förslaget under 90 dagar.

Ann-Magreth Albin i Bara har lämnat in många medborgarförslag så länge möjligheten funnits.

– Det har varit en bra möjlighet att kunna få prata inför 45 personer samtidigt och berätta för dem hur man upplever olika saker, konstaterar hon.

– Med det här nya sättet tror jag att intresset för att lämna in förslag kommer att försvinna. Folk kommer inte att hitta dem på kommunens hemsida.

Ann-Magreth Albin tycker att minst 30 personer är ett rimligt antal i förhållande till kommunens storlek.

– Men 90 dagar? funderar hon. Man får inte ha bråttom och när den tiden har gått ska frågan behandlas.

– Jag tror att man tar död på medborgarförslagen om det här genomförs.