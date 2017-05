Flera förhörda efter mordbranden

BORRBY Den tekniska undersökningen efter den grova mordbranden i Borrby sent på tisdag kvällen genomfördes på onsdagen.

Fortfarande är ingen misstänkt gripen.

– Nu avvaktar vi vad den tekniska undersökningen har gett. Vi har också hållit ett antal förhör med en del vittnen och dem som bott i flerfamiljshuset.

Det säger förundersökningsledare Birgitta Bergström någon timme efter att polisbevakningen och avspärrningarna av huset hävts på onsdagen.

Det var 23.20 på måndagen som larmet om branden i ett flerbostadshus i Borrby kom. En äldre kvinna som befann sig på ovanvåningen i huset avled i den omfattande branden som tros ha startat på bottenvåningen. Polisen utreder händelsen som en grov mordbrand och fortfarande på onsdagens eftermiddag var det för förundersökningsledaren oklart vad som orsakat branden.

Som Skånska Dagbladet berättade i går uppges tre personer ha bott i huset, kvinnan som avled bodde ensam i sin bostad. Släckningsinsatsen påbörjades direkt, men elden var så kraftig att det tog tid innan rökdykare kunde skickas in.

Eftersläckningsarbetet pågick under hela tisdagen och med den kraftiga blåsten sköts den tekniska undersökningen fram till onsdagen.

Under tiden har villan varit avspärrad och stått under polisbevakning för att inga spår ska förstöras.

Vad de förhör som genomförts eventuellt gett är i nuläget inget som Birgitta Bergström vill offentliggöra.

Avspärrningarna runt husen hävdes klockan 12 på onsdagen.