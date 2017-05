Anrik restaurang på Centralen tillbaka

MALMÖ Nu ska den anrika restaurangen på Malmö Central återuppstå med den historiska miljön i centrum.

– Vi tänker renovera den kulturminnesmärkta lokalen enligt alla konstens regler, säger Thomas Förslev, affärsutvecklare på Jernhusen.

Tanken är att hitta en krögare som vill driva restaurang i den historiska miljön och dra nytta av alla spännande detaljer som finns i den 355 kvadratmeter stora lokalen.

– Vi har många intressenter men letar efter någon som kan kombinera restauranglivet med den speciella stationsmiljön och ta vara på det kulturhistoriska arvet, förklarar Thomas Förslev.

Jernhusen har i dagarna lämnat in ansökan till länsstyrelsen om att få renovera restauranglokalerna, som är kulturminnesmärkta.

– Det innebär att vi inte får ändra exteriören och bör bevara interiören så nära originalet som möjligt, säger arkitekt Josefin Klein på byrån Tengbom.

Hon berättar att till det yttre får restaurangen samma tegelfasadsutseende. Däremot ska det byggas en ny terrass med bland annat marmorbeläggning, som på andra terrasser runt Centralen.

– Dessutom blir det en ny trappa och en tillgänglighetshiss som smälter in i byggnaden, allt enligt de kraven för som byggnadsminnesmärkta fastigheter, menar Thomas Förslöv.

Emma Hedar på Tyréns AB, som är antikvariskt ansvarig för renoveringen, berättar också om vad som är tidstypiskt för miljön.

– Valven i taken är bevarade och på väggarna finns det tidstypiska teglet och marmorn som bröts i Kolmården samt det gröntonade golvet. Det är den inredning som sattes in på 1920-talet när restaurangen renoverades.

– Då klädde man också väggarna med den lite mörkare björkpanelen som var inne då, berättar Emma Hedar.

Däremot är det svårt att återskapa de väggmålningar som en gång i tiden målades på landets järnvägsstationen med typiska djur från trakten.

– Ventilationen måste också förbättras och det skapas fler toaletter och omklädningsrum i källaren. Det finns ett kök men vi räknar med att den nya krögare vill bygga upp sitt eget, säger Thomas Förslev.

När Starbucks stängde sitt kafé bestämde sig Jernhusen för att återskapa järnvägsrestaurangen som för nästan hundra år sen fanns för resenärer som hade det lite bättre.

– På den tiden var lokalerna uppdelade i tre: restaurangen för de mer förmedlade, ett kafé för andra klassens resenärer och en väntsal för resenärer i första och andra klass. Tredjeklassresenärerna fick hålla till i den gröna hallen utanför, berättar Emma Hedar.

Den så kallade Terminalen, som restaurangbyggnaden kallas sen tågspåren tog slut här när stationen byggdes 1850, är extra skyddad för förändringar.

Andra delar av Malmö central som har samma märkning är banhallen, centralhallen, där de små matställena håller samt den gröna hallen, idag med bord och stolar för resenärer.

– Om länsstyrelsen säger ja och vi får igenom bygglovet i Malmö stad räknar vi med att börja renoveringen i höst. Nästa år kanske den nya järnvägsrestaurangen kan öppna, säger Thomas Förslev.

