Mer stress med president Trump

Therese Brewitz i Oakland intervjuades via Skype om hur hon upplever USA när Trump har regerat i hundra dagar. Foto: privat

Laholm/Oakland – Många väntade sig att det skulle gå tillbaka efter en president som Obama, men att det skulle svänga så mycket och så fort, var ingen beredd på, säger Therese Brewitz, Oakland, Kalifornien.

Tidningen intervjuade Therese Brewitz, som växte upp i Mästocka och gick i skolan i Veinge men sedan 1995 bor i USA, kvällen efter det amerikanska presidentvalet, då det stod klart att Donald Trump skulle bli näste president.

Hon röstade själv på demokraten Hillary Clinton och var chockad över resultatet.

I lördags hade det gått 100 dagar sedan Trump tillträdde och hon beskriver perioden som ”intensiv”.

På valkvällen sade hon, lite på skämt: ”Kanske flyttar vi hem nu”.

När tidningen nu frågar om det blir så, så säger hon pass:

– Nej. I det här läget känns det som min plikt att stanna här.

Hon har inga planer på att bli politiker, men skulle gärna stötta någon som är tuff nog för att vara det. För det krävs skinn på näsan i den amerikanska politiken, och mycket pengar.

Bland hennes vänner pratas det betydligt mer politik än tidigare.

– Ibland uppstår en mättnad på tv-nyheter och tidningsartiklar, medger hon.

Före tillträdet gjorde Trump stor sak av allt han skulle genomföra under de hundra första dagarna. Therese Brewitz tycker inte det är särskilt mycket han verkligen har uppnått. Han fick till exempel ge upp planerna på att skrota sjukvårdsreformen Affordable Care Act (Obamacare), som var en av hans viktigare frågor i valrörelsen.

Något som slagit henne under av inledningen av Trumps presidentskap är att det pågår så mycket hela tiden. Ena stunden handlar det om potentiellt kärnvapenkrig med Nordkorea, nästa om bombning av Syrien, sedan är det någon skandal i hans familj och så lite Ryssland, plus allt som händer i inrikespolitiken.

– En vän sade att dessa hundra dagarna har känts som 100 år. Tänk om det ska vara så i fyra år!

I tider som dessa tycker hon, som demokrat med liberala värderingar, att det är skönt att bo i just Kalifornien. Det är USA:s liberalaste delstat och världens sjätte största ekonomi.

Det har länge pratats om en så kallad ”Calexit”, alltså att delstaten skulle lämna federationen. Ljudvolymen i denna diskussion har ökat sedan Trump tillträdde, men Therese Brewitz tror inte det blir något utträde nu heller.

Det bekymrar henne mycket att Trumps beteende inte har hindrat honom att nå presidentposten.

– Det har blivit okej att bete sig illa. Det är oroande.

Hon konstaterar att Trump ingår i – och aktivt bidrar till – en global missnöjesvåg där rädslan piskas upp och folk söker trygghet i hur det var förr.

Genom att läsa boken ”Hillbilly Elegy” av JD Vance, uppväxt i en fattig familj på USA:s landsbygd, har hon förstått mer om drivkrafterna hos dem som röstade på Trump. I många utsatta miljöer finns det stora drogproblem, ett motstånd mot utbildning och invandring samt missnöje med arbetslöshet och sociala förhållanden. Och så kommer Trump och ska fixa allt!

– Men det är ändå svårt att förstå hur någon som visar sådan brist på karaktär kan bli så populär.

Hon tycker förvisso det är spännande att vara med om dessa dramatiska händelser, men hoppas att det inte hinner hända något riktigt allvarligt under Trumps styre. Hon upplever dagligen en förhöjd risknivå.

– Jag går med en lågmäld stress som jag inte kände tidigare, säger hon.

Therese Brewitz är nyfiken på om européer ser på USA annorlunda efter Trumps tillträde.

– Kan jag åka hem till Sverige och säga att jag kommer från USA, eller är det bättre att säga att jag kommer från Kanada?