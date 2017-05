Jeremejeff segerhjälte för Malmö FF

FOTBOLL Malmö FF vände på ett underläge och vann med 2-1 mot Örebro SK hemma på Swedbank stadion.

Startelvan i MFF:

Johan Wiland – Anton Tinnerholm, Franz Brorsson, Behrang Safari, Pa Konate – Pawel Cibicki, Oscar Lewicki (45), Anders Christiansen, Jo Inge Berget – Markus Rosenberg, Alexander Jeremejeff.

Bänken: Fredrik Andersson (mv), Erdal Rakip (45), Magnus Wolff Eikrem, Yoshimar Yotun, Tobias Sana, Felipe Carvahlo, Mattias Svanberg.

Segermålet placerade Alexander Jeremejeff säkert in i buren från nära håll i den 83:e minuten. Han gjorde sin första match från start, och blev alltså segerhjälte direkt.

Örebro tog annars ledningen med 1-0 av Kennedy Igboananike i början av den andra halvleken sedan hemmaförsvaret varit på bjudhumör.

MFF:s kvittering till 1-1 kom på straff sedan Erdal Rakip gjorts ned av Örebroförsvaret, Lagkapten Rosenbergs stramare satt säkert i mål.

Malmö FF:s tränare Magnus Pehrsson stuvade om i laget rejält.

Borta ur startelvan jämfört med 0-0-matchen borta mot Kalmar FF var Magnus Wolff Eikrem, Lasse Nielsen, Erdal Rakip och Yoshimar Yotun. Den senatre har varit en av MFF:s bästa spelare hittills under säsongen.

In i laget har Pa Konate, Anders Christiansen, Markus Rosenberg och Alexander Jeremejeff kommit.

Fast i paus valde Magnus Pehrsson att byta ut Oscar Lewicki och sätta in Erdal Rakip.

Startelvan i MFF: Johan Wiland – Anton Tinnerholm, Franz Brorsson, Behrang Safari, Pa Konate – Pawel Cibicki, Oscar Lewicki (45), Anders Christiansen, Jo Inge Berget – Markus Rosenberg, Alexander Jeremejeff.

Bänken: Fredrik Andersson (mv), Erdal Rakip (45), Magnus Wolff Eikrem, Yoshimar Yotun, Tobias Sana, Felipe Carvahlo, Mattias Svanberg.

Läs mer: