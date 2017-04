Österlen firade valborg med storseger

Tibor Cica kom in på planen först i den andra halvleken. Foto: Jonny Nilsson

ÖFF-tränaren Mladen Blagojevic var nöjd efter 6-2 mot Nybro IF. Foto: Jonny Nilsson

Sex gånger fick Österlen FF-spelarna nöjet att fira mål när de mötte Nybro IF på valborgsmässoaftonen på Skillinge idrottsplats, här efter Felix Weimers Claessons 2-0. Foto: Jonny Nilsson

FOTBOLL Österlen FF bjöd de 387 betalande åskådarna på Skillinge idrottsplats på ett tidigt valborgsfirande, när de slog Nybro IF med hela 6-2 (2-1). Med tre mål sköt Dejan Blagojevic sitt Österlen FF upp till division 2-tabellens andraplats och sig själv i skytteligatopp.

– En katastrofalt dålig match av mig. Ändå gjorde jag tre mål. Jag har mina lagkamrater att tacka för detta. Det gick inte att missa deras framspelningar, menar Dejan.

Dejan Blagojevic visade ÖFF vägen med sitt 1-0 efter drygt en kvart och avslutade med 6-2-målet strax före slutsignalen. Däremellan nickade han in 4-2 via stolpen. I målprotokollet kompletterade Felix Weimers Claesson (2-0), Baasam Ahmed (3-2) och Adam Barchan (5-2).

– Egentligen skulle jag ha spelat back i dag. Alla våra mittbackars start var osäkra, men alla kunde spela, berättar Dejan.

Nu har han gjort fem mål på fyra omgångar. Det leder han division 2-seriens skytteliga på.

– Redan fem mål, det trodde jag inte ens själv på.

I nästa antag säger han:

– Fast det är som mittback jag är bäst. Helt klart!

När han senast lirade division 2-fotboll, i BW90 säsongen 2015, var det som back.

I fjor flyttade storebrorsan Mladen Blagojevic, tränaren, upp honom i anfallet. Med lyckat resultat. Dejan nätade flitigt och ÖFF vann trean utan att förlora en enda gång. I anfallet har han fått stanna denna säsong.

Men säker på sin plats känner han sig inte.



– Det gäller att prestera, att leverera. Annars sitter man på bänken. Det är hård konkurrensen om platserna, De som satt på bänken i dag hade säkert platsat i de flesta andra division 2-lag, spekulerar Dejan.

Han nämner Tibor Cica, som började på bänken innan han skickades in på planen efter en timmes spel.

– Han satt på bänken i Serie A, nu satt han på bänken i division 2…

Österlens första 45 minuter mot Nybro var vassa, men ledningen i paus bara 2-1.

– Jag räknade till fem jättelägen som vi inte satte, säger Mladen Blagojevic.

Nybro hade i den första halvleken bara en boll mot hemmakeepern Jakob Tånnanders bur. Den bollen gick in.

I den andra halvleken kvitterade de till 2-2 i matchminut 62.

– Vi tappade aktiviteten, vi blev för fega, tycker Mladen Blagojevic om Österlens första kvart efter pausvilan.

Men så skickade han in Tibor Cica, Baasdam Ahmed och Adam Barchan på planen. Avbytarna bidrog med energi och avgörande insatser. Baasam Ahmed gjorde ett mål och två målgivande passningar. Barchan gjorde mål. Och Tibor Cica gjorde grovjobbet på mitten. Den sista kvarten blev Österlens.

– Skönt att vi trots allt fick kämpa för segern, menar Mladen.

– Viktiga poäng vi fick med oss. Nu har vi närmast Asarum att möta på deras skitplan och sedan IFK Malmö, Prespa, Lunds BK och Torn. Skönt att vi redan tagit nio poäng.

Att Österlen tappade 2-0 till 2-2 var inget som oroade tremålsskytten Dejan Blagojevic.

– Allt för publiken. Vi höjde oss igen efter deras kvittering. Vi växlade upp till fyran och avslutade i femman.