Inget EM-kval för Simon Jeppsson

HANDBOLL Den skada som Simon Jeppsson ådrog sig i fredags i den sista SM-kvartsfinalen mot Ystads IF har tvingat honom att lämna återbud till Sveriges två EM-kvalmatcher mot Ryssland.

Även Albin Lagergren, IFK Kristianstad, har tvingats tacka nej till spel på grund av skadebekymmer. Markus Olsson och Andreas Cederholm, Skjern respektive Fenix Toulouse har kallats in i truppen som ersättare.

– Det är så klart tråkigt såväl för Simon och Albin som för oss, men det förändrar inte vårt mål att vinna båda matcherna. Markus har en riktigt stark säsong bakom sig i Danmark och Andreas har under året spelat till sig ett Bundesligakontrakt, så det är två oerhört skickliga spelare som kommer in och båda har dessutom mycket rutin från landslaget, säger förbundskapten Kristján Andrésson i ett pressmeddelande från förbundet.

Sibur Arena i St Petersburg (onsdag) Saab Arena i Linköping (lördag) är spelplatserna för EM-kvalmatcherna mot Ryssland kommande vecka när herrlandslaget spelar sina första tävlingsmatcher sedan VM i Frankrike i januari.

Landslaget samlas i Märsta den 1 maj, flyger till Ryssland på tisdag och tillbaka på torsdag.