Tredje raka för Dösjöbro

FOTBOLL Dösjöbro IF har börjat seriespelet i division 3 södra på bästa tänkbara sätt.

På lördagen tog Dösjöbro sin tredje raka seger: 1-0 i derbyt mot IF Lödde.

BK Olympic vann också med uddamålet, 2-1 på Lindängen mot Kulladals FF, och gick tack vare detta upp på tabellens andraplats, alltjämt med förlustnollan intakt på sju poäng av nio möjliga.

Förhandstippade favoriten IFK Trelleborg tog efter två oavgjorda matcher sin första trepoäng: 1-0 borta mot Bjärreds IF.

Om det var målsnålt i tre av lördagsmatcherna i södertrean så bjöds det på rejäl målfest i den fjärde. På hemmaplan förlorade Hyllie IK med hela 2-8 mot Nosaby IF.

I den sydvästra trean hade inte Kågeröds Boif marginalerna på sin sida heller den här gången. Hemma på Brahevallen blev det förlust med 0-1 mot Kungsbacka IF. Kågeröds tredje raka smäll!