Stadsparkens svan söker en ny partner

LUND Frågan om den ensamma svanen i Stadsparkens damm engagerar Lundaborna till den grad att park- och naturkontoret vill försöka hjälpa den kärlekskranka fågeln. En idé är att hitta en annan ensam svan i trakten och försöka matcha de två.

– Vi ska ta kontakt med grannkommunerna och se om någon av dem har samma problematik. Kanske kan vi tillsammans göra något för att sammanfoga svanarna i så fall, säger Lars Brobeck, parkintendent på Lunds kommun.

Han vet inte ens om det är möjligt med att föreslå svanar nya partners. Ett första steg blir därför att ta kontakt med ornitologisk expertis.

– Det bästa hade naturligtvis varit om svanen kunde hitta någon på naturlig väg. Kanske är det svårt att flytta en svan hit och få dem att bli ett par.

Svanar, i detta fall knölsvan, är fåglar som är trogna sin partner under lång tid. Samma par har hållit till i Stadsparken i många år, exakt hur länge vet inte Lars Brobeck. Nästan varje år har det blivit en kull ungar.

I vintras, när isen låg i dammen, dog den ena svanen. Lars Brobeck uppger, utan att gå in på detaljer, att den drunknade på ett knepigt sätt.

Sedan dess har ett flertal Lundabor ringt kommunen eller meddelat sig via synpunktssystemet på nätet angående den ensamma svanen.

Över huvud taget engagerar sig många i fåglarnas väl och ve. Lars Brobeck berättar om att gräsänderna också är ett hett ämne. Det verkar finnas för många hanar i parken för närvarande. Det kan dock bero på att honorna ligger och ruvar så här års.

– Men det är en fråga vi får titta över, även där med hjälp av expertis. Det vi vet är att hanarna kan vara hårdhänta mot honorna och det kan vara svårt för dem om det går fyra, fem hanar på varje hona. Det upprör folk även om balansen är naturlig. Det är vilda djur som bor i parken, säger Lars Brobeck.

Andra hör av sig till park- och naturkontoret när de ser gräsänder på andra platser i staden. Människor undrar ifall de har kommit vilse och inte hittar tillbaka till Stadsparken. Lars Brobeck har här lugnande besked. Paren kan ligga och ruva över ett stort område och de vet hur de ska ta sig tillbaka när det behovet kommer.

En detalj i sammanhanget är att två hanar också kan leva ihop som par.

– Fast då blir det ingen avkomma.

Ett annat bekymmer som park- och naturkontoret haft denna säsong är smitta av fågelinfluensa. När en kaja i november konstaterades ha drabbats av sjukdomen, låstes burfåglarna i hägnet in i fågelhuset under vintern, som en försiktighetsåtgärd.

– När vi öppnade för dem för en kort tid sedan trodde vi att de ivrigt skulle flyga ut i voljären, ungefär som djur på kosläpp. Men det visade sig att fåglarna tog det väldigt försiktigt, säger Lars Brobeck.

Det rör sig om undulater, pärlhöns och olika exotiska finkar. De har normalt sin nattvila samt får mat och vatten inne i fågelhuset, men kan röra sig fritt i hägnet dagtid.