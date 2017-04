Slarvigt IFK föll på sista sparken

FOTBOLL Topptippat före säsongen. Nu näst sist.

IFK Malmö får inte alls till det i division 2 Östra där tredje raka nederlaget var ett faktum efter 2-3 (2-1) borta mot Vimmerby IF.

Avgörandet föll i slutsekunderna.

– Känns som att vi skänkte bort tre poäng. Vi hade gott om farligheter och skulle definitivt inte ha släppt in tre bollar, konstaterade tränare Nils-Erik ”Nisse Bagare” Persson.

– Vimmerby satte i princip allt och deras målvakt, Nic Rydholm, räddade dem.

Trots kraftig motvind var det IFK Malmö som dominerade första halvlek.

Därför kändes det inte helt logiskt när Oskar Eriksson gjorde 1-0 efter en dryg kvarts spel på Skobes arena.

Men gästerna replikerade genom Noor Zadran i minut 26 och två minuter senare nickade Robin Svensson in en hörna.

Således 2-1-ledning för IFK som hade bud på fler fullträffar.

I 62:a minuten kom i stället 2-2 efter att Oskar Eriksson hittat rätt för andra gången i drabbningen och i 90+2 satte Rickard Thuresson 3–2 på en kontring.

– Vad ska man säga? Vi gick ner oss i medvinden och trodde att det bara skulle ordna sig utan hårt arbete, suckade Nisse Bagare som hade all anledning att vara kritisk mot insatsen.



Det sista baklängesmålet kändes signifikativt för ”gulingarna” som tryckte på hårt för ett segermål.

– Inte mycket som fungerar för tillfället. Gör en del konstiga grejer som straffar sig och åker på omställningar. Vi är inte tillräckligt noggranna.

Bäst hos ”gulingarna” var innermittfältaren Rudolf Mamoka.