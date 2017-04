Lunds BK fortfarande obesegrat

lund Lunds BK har fått en kanonstart på säsongen och efter seger med 3–1 borta mot Lindsdal är man fortfarande obesegrat i division 2.

– Sådana här matcher där det blåser mycket och det är ett svårt underlag kan gå hur som helst och då är det extra underbart att åka hem med tre poäng, sa Lunds BK:s tränare Stefan Jansson.

Lunds BK tog ledningen i den första halvleken och det var inte vilket mål som helst.

– Jesper Möller fick bollen på kanten och drog upp bollen i det första krysset. Ett jättefin mål, berömde Jansson.

Ledningen stod sig en bit in på andra halvlek då hemmalaget kvitterade efter hörna. Efter det var ”Krubban” illa ute ett tag men så genomförde man ett par lyckade byten och snabbt kom både dagens andra och tredje mål.

– Vårt 2–1 kom till efter att Kristian Mjörnman kämpat till sig bollen och spelat fram Fredrik Karlsson som enkelt la in bollen.

– 3–1 gjorde Carl Annerstedt där han i stort sett kom fri, fintade bort sin back och placerade in den.

Lunds BK är i allra högsta grad med i toppstriden efter fyra omgångar.