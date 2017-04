Cirkör fortsätter att utmana gränser

”The Square är en typisk Ruben Östlund-film”

Kultur och Nöje Ruben Östlunds nya film The Square är som första svenska film på 17 år nominerad till Guldpalmen i Cannes. – Jag är väldigt glad att det är just The Square av mina filmer som kan få en Guldpalm, säger Ruben Östlund när tidningen når honom på Manchester flygplats.