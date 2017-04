ABBA-Björn tar partyt vidare till London

Det började som ett experiment och det blev en stormande succé. Mamma Mia! The Party på Tyrol i Stockholm har spelat för fulla hus sedan premiären den 20 januari förra året. Nu är det klart att föreställningen fortsätter även under hösten – och det finns också långt gångna planer på att ta konceptet till London.

Fakta: Mamma Mia! The Party hade premiär den 20 januari 2016, Under 2016 hade föreställningen 100 000 gäster. Under våren 2017 spelas Mamma Mia The Party under 136 kvällar. Torsdagen den 27 april släpptes biljetterna till 83 nya föreställningar i höst.

Tyrol på Djurgården i Stockholm har byggts om till Nikos Taverna. Där kommer publiken in i en grekisk miljö, får slå sig ned på tavernan, äta grekisk mat och möta Nikos och hans svenska fru Kicki, som var med när Mamma Mia-filmen spelades in på ön. Historien kan beskrivas som en fristående spin-off på musikalen Mamma Mia! och i handlingen är en rad av ABBAs hits invävda.

Nikos taverna har varit fullsatt under spelperioden och Björn Ulvaeus är mer än nöjd.

– Det är jättekul, eftersom varenda dag kommer folk fram till mig och berättar hur roligt de har haft och hur lyckliga de blev av upplevelsen. Man blir tacksam! säger han.

Mamma Mia! The Party startades som ett helt nytt koncept.

– Det var ett experiment, ingen hade gjort något sådant tidigare och det lockade mig. Skulle man kunna göra något sådant, blanda artister och publik? Det var tanken från början. Vi trevade oss fram och hade ingen aning om vad vi höll på med innan vi fick in publiken. Vi höll på hela hösten 2015 med förföreställningar, det var 40 previews eller mer.

Vi ändrade väldigt mycket under processens gång, eftersom det ju är ett samspel med publiken. Det är något helt annat än att göra en föreställning på en scen.

Trodde ni att det kunde bli en så stor framgång?

– Nej, det trodde man inte. De första publikgenomdragen förrförra hösten tänkte jag: ”Oj, vad sjutton håller vi på med?” Men jag har varit med om så många produktioner så jag vet att det alltid finns en svacka mitt i. Man har sin erfarenhet så man tänker: ”Nu är du här”.

Efter premiären har Björn Ulvaeus då och då suttit på någon undanskymd plats på balkongen och upplevt partyt.

Finns det någon scen du gillar extra mycket?

– Det finns flera, men jag gillar When I Kissed The Teacher, den har vi inte haft med någon annanstans. Och partylåtarna funkar bra. Men det är en helhet nu så det är svårt att plocka ut något. Och att det är en helhet kommer man att märka ännu mer i den engelska versionen, eftersom låttexterna är på engelska och publiken kommer att märka mer att de också bär historien.

Att ta partyt till London är alltså nästa stora projekt. Björn Ulvaeus berättar att arbetet pågår för fullt.

Ännu är det ingen annan som hakat på och gjort något liknande som Mamma Mia! The Party i någon annan del av världen.

– I Stockholm håller man sig under radarn. Men efter London tror jag att många kommer att göra något liknande. När vi hade gjort musikalen Mamma Mia! var det många som följde efter och nu finns det massor av sådana musikaler, även om det inte gått så bra för någon annan. Jag tror vårt Party-koncept kommer att få många efterföljare, men inte förrän vi öppnat i London.

Något premiärdatum eller plats i London kan Björn Ulvaeus inte berätta om ännu, men att Mamma Mia! The Party kommer att fortsätta i Stockholm även efter hösten håller han inte för otroligt.

– Jag tror vi kommer att vara här rätt länge. Det är ju bara 450 personer per kväll, så vi kommer nog att kunna hålla på ett bra tag.