90-åring bestulen i sitt hem

MALMÖ

En kvinna i 90-årsåldern blev på lördagen utsatt för en stöld i sitt hem på Davidshall där gärningsmannen ska ha tagit sig in genom att uppge att han kom från ett tv-bolag.

När mannen sedan lämnat bostaden upptäckte kvinnan att en mindre summa kontanter saknas. Händelsen inträffade vid 15-tiden.

Skånskan berättade i fredags att polisen varnar just för bedragare som utger sig för att vara utsända för att kontrollera kanalinställningarna. I både Malmö och kranskommunerna har dessa bedragare dykt upp och tycks särskilt rikta in sig på kvinnor över 80 år.

Bedragarna vill ha betalt för besöket och tar endast kort. Genom den medhavda utrustningen får de tillgång till innehavarnas kortuppgifter.