”The Square är en typisk Ruben Östlund-film”

Ruben Östlund (t. vä.) tillsammans med skådespelaren Terry Notary (t. hö.) under inspelningen av The Square på Grand Hotel i Stockholm. Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Ruben Östlunds nya film The Square är som första svenska film på 17 år nominerad till Guldpalmen i Cannes.

– Jag är väldigt glad att det är just The Square av mina filmer som kan få en Guldpalm, säger Ruben Östlund när tidningen når honom på Manchester flygplats.

Filmer i regi av Ruben Östlund:

Free Radicals (1996), Låt dom andra sköta kärleken (2000), Familj igen (2002), Gitarrmongot (2004), Scen nr: 6882 ur mitt liv (2005), De ofrivilliga (2008), Händelse vid bank (2010), Play (2011), Turist (2014), The Square (2017).

Källa: Svenska filminstitutet

På torsdagen meddelade filmfestivalen i Cannes att den svenska filmregissören Ruben Östlunds nya film The Square nominerats till det prestigefulla filmpriset Guldpalmen. När tidningen når Ruben Östlund är han på resa från Orlando i USA där han tittat på sina döttrar som tävlat i VM i cheerleading.

– De är med i filmen också så det var extra roligt, säger han. Men nu ska jag till Berlin där The Square ska ljudmixas.

Hur känns det att vara nominerad till Guldpalmen? Jag läste att du nästan väntade dig det?

– Nej, men man kan ändå få vittring. Man får alltid reaktioner på en film från vissa kontakter och de tyckte mycket om den här. Men sedan anmälde vi den till Cannes ganska sent, Jag har klippt sedan 5 oktober så det var ett tufft arbete att hinna. Sedan satt vi där och väntade på svar och det dröjde och dröjde. När det gått två veckor blev det lite som – äh vi skiter i det här. Men sedan när beskedet kom blev jag jätteglad!

Ruben Östlund har deltagit med flera filmer i Cannes, senast Turist 2014 som vann jurypriset i sidosektionen ”Un certain regard”. Att just The Square nominerats till Guldpalmen menar han har mycket att göra med att man som filmskapare måste förtjäna sin plats där.

– Jag är väldigt glad att det att det är just The Square som kan få enGuldpalm i och med att den fokuserar på något som inte är ett traditionellt drama. Det är verkligen innehållet som ligger i fokus och det viktiga har varit att få ut det här innehållet. Det är den här typen av frågeställningar som ska få ett utrymme. Så det är väldigt roligt.

The Square utgår från ett projekt som Ruben Östlund gjort tillsammans med filmproducenten Kalle Boman. Utifrån tankar som föddes ur arbetet med Östlunds film Play (2011) ville de skapa en symbolladdad plats i det offentliga rummet som skulle påminna om vår roll som människor och om humanistiska värderingar. Det blev en vitmålad fyrkant, Rutan, som än så länge finns i Värnamo och i Grimstad i Norge.

– Om någon ställer sig i den rutan och ber om hjälp är det min uppgift som medmänniska att hjälpa, förklara Ruben Östlund.

En del av handlingen i The Square utspelas i och kring ”Rutan”. Filmens huvudperson är chefsintendent på ett konstmuseum och fast besluten att göra avtryck i konstvärlden med en spektakulär utställning. Ruben Östlund själv beskriver The Square som en ”typisk Ruben Östlund-film”.

– Den tar upp moraliska frågeställningar på ett humoristiskt och ett mörkt sätt och som vanligt vill jag också att man ska vända blicken tillbaka mot sig själv.

The Square får svensk biopremiär i slutet av augusti. Världspremiär blir det på filmfestivalen i Cannes som pågår 17-28 maj. Ruben Östlund ser mycket fram emot publikens reaktioner där.

– Det finns vissa scener i filmen som är gjorda för att presenteras i det rummet, du vet den där smokingklädda publiken. Det blir väldigt roligt att se reaktionerna.

Vad betyder det för dig om The Square får Guldpalmen?

– Det kan vara livsfarligt, kanske tappar man lusten helt, säger Ruben Östlund med ett stort skratt.

Har du börjat med något nytt filmprojekt än?

– Nej, det brukar jag inte göra innan en film haft premiär. Men, det finns en lite restaurang nere i Cannes där vi brukar sätta oss efter premiärerna – jag, Erik Hemmendorff som är producent och Kalle Boman som jag jobbat mycket med och där brukar vi bestämma vad nästa projekt blir. Så var det faktiskt både med Turist och Play.