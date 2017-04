Skola frias efter kränkningsanmälan

Eslöv Eslövs kommun frias av Skolinspektionen efter en anmälan om att en elev har kränkts. Skolan har enligt inspektionen gjort vad de ska efter händelsen.

Elevens vårdnadshavare skickade under jullovet in en anmälan om kränkning som skedde på en skola i Eslöv i december.

Enligt anmälaren ska eleven under en skoldag i december ha blivit illa behandlad av en annan elev. När den kränkta eleven sedan bad skolpersonal om hjälp ska hon ha blivit ignorerad.

Dessutom ska eleven ha känt sig mobbad under en längre tid, vilket ska ha lett till hög frånvaro. Efter händelsen i december har hon känt sig utanför.

I skolans svar på anmälan medger man att eleven blivit kränkt den aktuella dagen men att det uppfattades som en enskild incident, som förklaras med att eleven stod i vägen för den andra eleven som var i affekt.

Så fort elevernas mentorer fick reda på incidenten utreddes den genom samtal med eleverna och deras föräldrar.

Samtalen fortsatte senare med den utsatta eleven som, förutom att berätta att hon känt sig mobbad en längre tid och utanför sedan händelsen, även talade om att hon och den andra eleven haft en konflikt på fritiden på hösten.

Dessa uppgifter var enligt skolan nya för mentorer och kurator och hade därför inte tidigare kunnat anmälas till rektor.

Skolan anser heller inte att elevens frånvaro varit särskilt hög och varje gång med giltiga skäl.

Skolinspektionen beslutar att avskriva ärendet med motiveringen att skolan och kommunen har följt bestämmelserna för att motverka kränkande behandling. Elevens frånvaro anses heller inte vara hög.

Eftersom eleven har bytt skola från vårterminen finns enligt inspektionen heller ingen möjlighet för skolan att utreda om hon är och har varit mobbad.