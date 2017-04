Sångstjärna som ville sluta i tid

TVÄRSTOPP. När Malmöoperan 1993 sade upp hela sin fasta ensemble beslöt Britta Möllerström att det fick vara det tvära slutet på hennes framgångsrika sångarkarriär. Hon slutade sjunga och började arbeta i hemtjänsten.

Namn: Britta Möllerström

Yrke: Pensionerad operasångerska och hemtjänstanställd.

Familj: Maken Erling Damsgaard, en son, en dotter. Engelska bulldoggen Majken.

Hobby: Engelsk bulldogg.

Aktuell: Fyller 75 år den 30 april.

Googlar man på Britta Möllerström får man fram uppgiften att hon gjorde över 50 huvudroller i sin operakarriär.

– Jag har aldrig räknat, säger hon själv. Men jag vet att det är många.

Mellan 1964 och 1993 var hon anställd på Malmö Stadsteater, som då omfattade både pratteater och musikteater. Hon gjorde också internationell karriär, sjöng i Glyndebourne i England, i Sovjetunionen, i Tyskland, Österrike – bland annat.

Britta Möllerström beklagar att teatern lade ner sin fasta ensemble, men menar samtidigt att det gav henne impulsen att sluta medan tid var.

– Jag stod på min höjdpunkt när jag slutade. Man hade ju hört en del äldre sångerskor och tänkt ”Ska inte kärringen sluta sjunga snart?” – jag tyckte att det var bäst att sluta innan någon tänkte det om mig.

– Jag hade tydligen sagt redan när jag var nio, tio år att jag skulle bli operasångerska. Jag brukade sjunga alla Jussis arior.

Det fanns mycket musik i släkten och föräldrarna tog ofta med unga Britta och hennes syster på teatern.



Sina första år tillbringade hon i Linköping.

– Vi flyttade till Malmö när jag var tio.

Hon satsade inte rakt mot scenen, utan arbetade som sekreterare på flygbolaget Transair. De hade mycket att göra med FN:s flygningar till Kongo, och i sitt arbete kom hon att träffa Dag Hammarskjöld.

På fritiden tog hon sånglektioner för Birgitta Gylling – ”en fantastisk sångpedagog” minns hon.

– Hon hade ofta musikaftnar, där vi fick sjunga sceniskt, göra duetter, arior och spela roller.

Dit kom folk i branschen för att se och höra om där fanns någon talang att upptäcka, En dag 1964 var Valter Bornemark där, fastnade för Britta Möllerström och enrollerade henne som Den sköna Galatea i Pildammsteatern i Malmö.

Där sågs hon i sin tur av en av cheferna på Stadsteatern.

– Han sade ”Du måste komma och provsjunga på teatern”. Det gjorde jag, och så hade jag kontrakt.

Det var 1964. 1966 hade hon sin första huvudroll som Colombina i Hilding Rosenbergs Marionetter.

– Det var mycket hysch-hysch kring det. Det var bestämt redan 1964, men jag fick inget berätta.

– I Marionetter fick jag jobba med mina två idoler från barndomen, Olav Gerthel och Nils Bäckström. De och Maragretha Meyerson var jättegulliga och tog hand om mig.

Sedan blev det, som sagt, en mängd stora roller för Britta Möllerström.

– Mina favoriter var La Traviata och Madame Butterfly. Varför? Jag älskar att sjunga det, helt enkelt.

Hon är mycket glad att hon 1976 blev den andra sångaren som fick det prestigefyllda Birgit Nilsson-stipendiet.

Men 1993 organiserades Teatermalmö om. Pratteater för sig och musikteater för sig. På den senare sade man upp de flesta sångarna, utom kören.

Britta Möllerström var alltså en av de som sades upp, 51 år gammal.

– Leendets land blev min sista föreställning.

Med bara några få år kvar till en operasångares pensionsålder bestämde hon sig för att nu fick det vara, och sedan dess har hon bara uppträtt några få gånger.

När vi hälsar på hos henne i lägenheten i Kronprinsen hälsas vi av engelska bulldoggen Majken och kan inte undgå att märka att hemmet är fullt av hennes rasfränder i porslin, glas, tyg, trä och säkert andra material också.

Britta Möllerström berättar att hennes föräldrarna köpte en bulldogg 1965 och att hon själv då tänkte ”vilken äcklig hund!”. Men hon kom att älska bulldoggens temperament och började så småningom med egen uppfödning, med kennelnamnet Goldbullies.

– Jag har haft 33 kullar under årens lopp – 1978 kom den första.

Det var en framgångsrik uppfödning; hon berättar att hon till och med haft en förstaplacering på den stora hundutställningen Croft’s i England.

Då var hon bosatt i Västra Grevie, alldeles öster om Vellinge.

Men så, för ungefär tio år sedan, drabbades hon av MS.

– Det var en aggressiv MS. Det började med att jag så smått började tappa balansen. Hösten 2008 gick jag med käpp – hösten 2009 var jag i princip ett kolli.

Dessutom fick hon blodcancer.

Britta Möllerström vill att vi namnger Vladimir Lazarevic, den läkare i Lund som bestämde att hon skulle genomgå en stamcellsoperation. Tack vare den och tack vare en skicklig sjukgymnast har hon blivit någorlunda rörlig igen.

Men det tog sin tid. Efter att ha arbetat i hemtjänsten var hon nu själv beroende av den.

– Det är ju så med hemtjänsten att de kommer när de kan. Vi kunde sitta och titta på en film och så kom de och skulle lägga mig.

– Då sade Erling: ”Nu tar jag hand om det själv”.

Erling heter Damsgaard i efternamn, är musiker och är Britta Möllerströms make sedan 25 år – de beslöt att var och en skulle behålla sitt efternamn, eftersom de fungerade som redan inarbetade varumärken.

Det var hennes sjukdom som gjorde att de båda lämnade Västra Grevie och flyttade in till stan. För ett och ett halvt år sedan fick de flytta igen, eftersom en ombyggnad gjorde att hennes permobil inte gick in i hissen längre.

För hon blev alltså bättre.

– Nu kör jag omkring i min permo och klarar det mesta, säger hon.

Nu har hon också tagit sig an ett litet projekt. Hon har fortfarande kontakt med flera gamla sångarkollegor. Men hennes hundvänner tillhör till största delen yngre generationer och många har sagt att det vore roligt att höra hur hon lät.

Behändigt nog har hon inspelningar av det mesta hon sjungit, så det finns mycket att välja bland när hon nu ska bestämma vad hon ska lägga ut på facebook.