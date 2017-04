De vet du och Pedalens Pågar till kalaset

HÖRBY De vet du, som var med i Melodifestivalen i våras, och Pedalens Pågar blir dragplåstren på årets Kulturkalas i Hörby den 23 maj.

Det avslöjades på fredagen när delar av programmet släpptes och årets Kulturkalasbakelse och matkreationer presenterades.

Kulturkalaset arrangeras i år för femtonde gången i rad. I fjol kom det 10 000 besökare till festivalen. Arrangörerna hoppas på lika god uppslutning i år.

– Målet är att det ska finnas något för alla. Kulturkalaset är ett starkt varumärke för Hörby, och det sätter kommunen på kartan. Det är en dag då Hörbyborna brukar gå man ur huse, och något som invånarna är stolta över, sade kultur- och fritidschefen Marcus Kulle.

– Kulturskolan är Kulturkalasets själ och hjärta med alla ungdomar som uppträder och alla pedagoger som gör ett fantastiskt jobb, inflikade Petra Kuritzen, projektledare för Kulturkalaset.

Tidigare i veckan avslöjades att hiphopstjärna Linda Pira är ungdomarnas val på kalaset. I går presenterades övriga dragplåster.

De vet du, som gick till andra chansen i Melodifestivalen med sin låt Road trip, kliver upp på stora scenen på Gamla torg klockan 19.

Klockan 20 rockar Pedalens Pågar loss på Nya torg. Bandet började som kompband till Kal P Dal och hette då Pågarna. När han gick bort bytte man namn till Pedalens Pågar.

– Skånsk rock när den är som bäst, förkunnade Marcus Kulle, när han presenterade programmet.

Författaren och Augustprisvinnaren Lina Wolff från Hörby gästar också Kulturkalaset.

– En stor nyhet i år är att vi lyfter fram Kulturskolans barn och unga, som får en egen scen på Metropol under kalaset, berättade Petra Kuritzen.

– Det kommer att bli många fina konsertupplevelser på Metropol under kalaset. Det är en fantastisk lokal, berättade Kulturskolans chef John Bjerkert.

Kulturkalaset har precis fått klart från Skånetrafiken och Transdev att det sätts in en festivalbuss mellan Hörby och landsbygden för att göra det lättare för familjer och barn och unga att ta sig till och från festivalen.

– Det blir en specialrutt som täcker in större delen av området. Det känns väldigt roligt att de satsar på en Kulturkalasbuss, konstaterade Petra Kuritzen.

Årets Kulturkalasbakelse har som vanligt tagits fram av Lotten Bladh på Tahiti Condis. Sockerkaka i mördegsform, äpplekompott och grädde med citronkräm är några av ingredienserna i det Italieninspirerade bakverket.