Rinnebäcksstjärnorna en klassiker på skolan

Kävlinge I årtionden har Rinnebäcksstjärnorna varit en av årets absoluta höjdpunkter på Rinnebäckskolan.

I dag är det dags igen. Skånskan var med under repetitionerna inför torsdagens tävling.

– Vår låt handlar om lärarna, säger Sabina Svensson i 5a, som just gått av scenen efter att sjungit igenom låten ”Shape of you” av Ed Sheeran en andra gång tillsammans med sina klasskamrater.

I låten förekommer en rad namn ut. Dessa har eleverna bytt ut mot lärarnas namn, som exempelvis Jessica, vars namn också målats på en färgglad skylt som Julia Hedebris håller upp under framträdandet.

– Man måste göra något roligt av det, så att vi har en chans att vinna, säger Isabelle Leveau om idén bakom att lyfta in lärarna i låttexten.

– Vi har även tagit bort spritnamn och bytt det mot godsaker, säger hon.

Rinnebäcksstjärnorna har funnits under många år, minst 25, enligt musikläraren Matilda Mayobre, som under repetitionerna sitter bakom ett bord och betygssätter klassernas framträdanden efter en given mall.

– Vi tittar bland annat på om eleverna mimar eller om de sjunger själv, säger hon.

Man skulle kunna tro att det är de yngre eleverna som mimar och de äldre som sjunger själv. Men Matilda Mayobre säger att det ofta kan vara tvärtom.

– De yngre är tuffare och vågar sjunga, de äldre fegar lite, säger hon.

Eleverna i 5a sjunger dock själva, vilket ger pluspoäng. Men Rinnebäcksstjärnorna är en talangtävling där inte bara sången bedöms. Även koreografi och rekvisita betygsätts.

– De har själva bestämt vilken låt själv, gjort koreografi och rekvisita, och tränat in sången, säger Matilda Mayobre.

På förmiddagen i morgon torsdag avgörs tävlingen, där elevrådet utgör jury. Deras betyg slås samman med musiklärarnas innan vinnarklassen utses.

Senare på kvällen samma dag är det dags för ett nytt uppträdande. Då sitter föräldrar och syskon i publiken.