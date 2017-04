MC-klubb samlar pengar till prostataforskningen

Dalby/Kävlinge Motorcykelklubben Hilibards Mcc Lowlands hoppas på rekordsiffror när den för tredje året i rad arrangerar en mc-kortege den 1 maj för att samla in pengar till prostatacancerforskningen.

– Vi har höjt avgiften från femtio till hundra kronor, och hoppas slå rekord, säger Fredrik Mårtensson, president i Hilibards Mcc Lowlands.

Klubben hade tidigare sin hemvist i Furulund, men fick lämna lokalerna när de behövdes till en annan verksamhet. Numera håller den till i nya lokaler i Dalby.

Där ordnar de också en förfest, med liveband och mat, på måndag mellan klockan 11 och 13, innan kortegen ger sig av mot Folkets park i Kävlinge där Lucys Diner arrangerar en motorträff.

– Vi är framme vid Silverforsen vid 14-tiden. Där blir det mat och bilutställning, säger Fredrik Mårtensson.

Idén till att samla in pengar till Prostatacancerförbundet kom från en tidigare medlem. Han hade sett hur liknande insamlingar gjordes till bröstcancerforskningen.

– Första året trodde vi att kanske 60-70 motorcyklar skulle komma. Det dök upp 186 startande, säger Fredrik Mårtensson.

Året därpå deltog ännu fler motorcyklister i kortegen, närmare 300, som alla betalade minst 50 kronor i startavgift.

Senare kunde klubben överlämna hela det insamlade beloppet, 30 000 kronor till Prostatacancerförbundet.

I år hoppas de både på ännu fler motorcyklister, och att de samlar in mer pengar. Ett skäl som talar för det sistnämnda är att startavgiften höjts till hundra kronor.

– Vi tyckte 50 kronor var lite lågt. Herregud, vi får både kaffe och bulle för pengarna, säger Fredrik Mårtensson.

Motorcyklister som vill delta kan bege sig till klubbens lokaler på Blockvägen i Dalby, som man når från väg 11. Ingen föranmälan behövs.

Klockan 13 avgår kortegen, som kör via Södra Sandby, Gårdsstånga och Örtofta innan den når Kävlinge.

– Vi har även tagit hjälp av en annan klubb, Sons of Freedom, för att få en säker kortege till Kävlinge. Och vi har polistillstånd, säger Fredrik Mårtensson.