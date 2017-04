Kameraövervakning i parken på valborg

lund Under den stora spontanfesten i Stadsparken på valborg anmäls tre gånger så många brott i Lund som en vanlig lördagskväll.

För att öka säkerheten för deltagarna och stävja brottsligheten har Lundapolisen beslutat att montera upp ett antal övervakningskameror.

Hur många kameror det rör sig om och var de ska placeras är uppgifter som polisen håller för sig själv.

– De sätts främst upp i förebyggande syfte, men filmerna kan också användas som underlag i en brottsutredning, säger Johan Lindkvist, polisinsatschef.

Även om antalet anmälningar är tre gånger fler än under en vanlig lördag, är det oftast inte grova brott det rör sig om.

Statistiken dras också upp genom att Lundapolisen beslagtar och häller ut mycket alkohol som innehas av personer under 20 år. I samband med detta skrivs anmälningar om brott mot alkohollagen.

– Förlust av olika slags persedlar är det vanligaste besökarna råkar ut för. Där kan finns vissa dolda stölder, säger Johan Lindkvist.

Misshandelsfallen har dock gått ner betydligt de senaste åren. Polisen tror att de kan bli ännu färre.

Under festen blir de också förbud mot drönare över parken. Anledningen är att polisen kommer att använda sin helikopter och rotorn skapar en nedåtvind som kan trycka ner en drönare i folkhavet.



– Då kan det göra ont, säger Fredrik Wahlöö, som även han är insatschef för valborg.

Polisen och kommunen uppmanar alla föräldrar att försöka hålla sina yngre ungdomar hemma. Gränsen går någonstans i den högsta årskursen i gymnasiet.

– Men lyckas man inte med detta – det är inte alltid lätt att vara förälder – önskar vi hög vuxennärvaro. Att man är nåbar som förälder under hela dagen är också bra, säger Anna Sjöstrand, samordnare för socialtjänsten vid Lunds kommun.

Socialen stöttar den vanliga fältverksamheten under kultur och fritid med åtta medarbetare i parken.

Under torsdagen var kommunen i full färd med att bygga stängsel runt känsliga områden i parken. Solen och skuggans trädgård, området för idrott och hälsa inklusive skejtbanan, dammen, leken och paradaxeln med planteringarna framför kaféet skyddas, berättar Lars Brobeck, parkintendent.

Han tror att skadorna på parken blir begränsade.

– Ifall ingen går in och klampar i våra fingjorda ytor så brukar det bli bra. De senaste åren har det fungerat väl. Det är också viktigt att däggdjur och fåglar får en fristad vid dammen, säger han.

25 000-30 000 besökare väntas till folkfesten.