Handbollsrysare väntar i Lund

HANDBOLL En riktig fredagsrysare står för dörren.

– Folk skriker från alla håll och kanter efter biljetter, säger Lugis klubbchef Patrik Bengtsson inför det avgörande SM-slutspelsmötet med Ystads IF.

Den jämna och spännande SM-kvartsfinalserien mellan Lugi och YIF har verkligen levt upp till epitetet El Clasico. Det har varit raffel, kamp och heta känslor från första avkastet.

– Vi var inställda på att det skulle bli så här på förhand, att allting skulle kokas ned till en femte och avgörande match i Lund, säger Lugi-tränaren Tomas Axnér om dramat som får sin upplösning på fredagskvällen.

Hans lag hade ledningen med 2-0 i matcher, och allt såg ljust ut. Men de vinröda lirarna har ännu inte lyckats sätta dit matchbollen.

– Fast känslan var att vi hade marginalerna med oss när vi inledde med två raka. Det kunde faktiskt ha slutat precis tvärtom också.

– För precis så små är marginalerna i den här häftiga matchserien, påpekar Axnér.

Och trots att det blev en knapp förlust i måndags i Ystad arena, så ser nu Lugitränaren med tillförsikt på fredagens uppgift.

– Jag kände faktiskt inte så mycket besvikelse efter matchen, för jag tycker att insatsen i den andra halvleken var vår bästa i hela matchserien.



– Men man har förstås inte råd att släppa upp Ystad till en sexmålsledning som vi gjorde före paus, påpekar Axnér.

Biblioteket kallas den nya arenan i Lund smått föraktfullt av konkurrenterna, eftersom den brukar vara glest besatt och tystnad råder.

De två första SM-kvartarna mot YIF har också bara lockat 2 017 respektive 2 432 åskådare till Sparbanken Skåne arena, som den officiellt heter numera.

– Den här gången räknar jag med att det bli bra tryck i hallen, och jag har hört att det kommer fyra-fem hundra från Ystad, och resten blir lundensare som stöder oss helhjärtat, säger Lugitränaren med förväntan i rösten.

En koll med klubbchefen Patrik Bengtsson tyder på att det blir en publiksiffra en bra bit över 3 000 åskådare. De 2 850 biljetter som fanns tillgängliga på förhand gick åt i ett nafs.

– Sedan har vi kvar 150 sittplatsbiljetter och 500 till ståplats, som vi släpper till försäljning först klockan 17.30 på matchdagen ute på arenan, informerar Patrik Bengtsson.

Nu är frågan hur många av de resterande matchplåtarna som går åt.

Att knäcka det gällande publikrekordet från maj 2014 blir dock svårt. Då kom det hela 3 483 åskådare för att uppleva den högoktaniga SM-semifinalen mot IFK Kristianstad.

– Jag tror att minst 3 200 dyker upp i hallen, säger Patrik Bengtsson.

Ystads IF hade en svängig säsong under seriespelet, men nu råder det slutspelstider, och då tänder alltid de gamla rävarna till.

Den väldige målvaktsveteranen Anders Persson och förra Bundesligastjärnan Kim Andersson har varit formidabla två matcher på rad. Persson har stängt igen kiosken under långa stunder, medan Andersson bombat in 16 mål, när YIF vunnit två raka.

Totalt i matchserien är han uppe i 21, och den erfarne Kävlingesonen har med bravur visat att gammal är äldst.

– Det är förstås så som det ska vara, att de äldre spelarna driver laget framåt, myser YIF-tränaren Sebastian Seifert.

– Båda lagen kan varandra utan och innan, så det är små detaljer som avgör hur det ska gå. Men jag tycker inte att vi har haft någon klockren insats hittills i 60 minuter.

– Den första halvleken senast var vår bästa hittills, men sedan blev vi ängsliga och började titta på klockan. Det har man inte råd med mot ett så bra lag som Lugi, understryker ”Sibbe”.

Lugis blivande proffs, storskytten Simon Jeppsson, har hittills smällt in 24 bollar i matchserien.

– Fast Jeppsson är inte bara bra på att göra mål, han är också duktig på att sätta sina medspelare i lägen att avsluta, säger YIF-tränaren.

Nu återstår minst 60 minuters spel, innan vi vet vem som går till semifinal. Men det kan ta längre tid än så, en av SM-kvartsfinalerna har redan slutat med dubbla förlängningar.