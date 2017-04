Åkermark i fokus för miljödebatt

Lund Åkermarken hamnade i dubbelt fokus när kommunfullmäktige på torsdagen diskuterade miljöredovisningen för 2016. En stor del av miljömålen blir svåra att nå, men politikerna ser positivt på situationen.

Jan Annerstedt (FNL) kritiserade framför allt byggnadsnämnden för den fortsatta exploateringen av den allra bästa åkermarken.

– 2 270 hektar åkermark i kommunen har försvunnit på 25 år – det är ansvarslöst och innebär att Lund i det här avseendet är sämst i Skåne, sade han.

Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) replikerade att byggandet nu sker fyra gånger tätare än vad som angavs i översiktsplanen från 2010.

– Vi gör allt för att spara åkermark, men måste samtidigt få fram bostäder, tillade han.

Lars V Andersson (C) tog upp ett annat miljömål som knyter an till jordbruksmarken, nämligen minskad kemikaliebelastning.

– Att sluta kretsloppen får inte innebära att avloppsslam sprids på åkermarken i och med att slammet innehåller bland annat tungmetaller, läkemedelsrester, hormoner och kemikalier, betonade han.

Han framförde också en uppmaning om att förbud mot slamspridning ska skrivas in när arrendekontrakten förnyas med de bönder som brukar kommunägd mark.

Som Skånskan tidigare berättat visar miljöredovisningen att 16 av de 42 delmålen är möjliga att nå samtidigt som 13 riskerar att inte klaras. Beträffande tio mål råder osäkerhet och tre går inte att bedöma.

– Men det är inte lika illa som det ser ut – i flera fall handlar det om att målen inte nås riktigt i tid, förklarade Ulf Nymark (MP).

Flera talare pekade också på att alla mål inte har samma dignitet, och att vissa uppnås på ett annat sätt än vad som var tänkt från början.

För växthusgaser är målet en halvering mellan 1990 och 2020 och här har en nedgång med 47 procent redan uppnåtts. Men flera debattörer pekade på att det huvudsakligen beror på satsningen på biobränsleverket i Örtofta, medan utsläppen från transportsektorn inte minskat.

Dessutom återstår den stora utmaningen – att nå nollutsläpp till år 2050.

Det rådde dock enighet om att kommunen ligger i framkant vad gäller miljöutvecklingen och kan se framtiden an med tillförsikt.

Redovisningen bedömdes också utgöra ett bra underlag för fortsättningen, och då även för kommuninvånarnas nödvändiga engagemang.