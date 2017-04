200 jobb i 15 storbutiker

ESLÖV Flygstadenprojektet i Eslöv är på väg att lyfta igen. Staffanstorpsföretaget MIMS Invest har köpt in marken vid Eslövs flygfält och väcker liv i planerna på ett hyfsat stort handelscentrum vid väg 17, snett över rondellen från Circle K-macken.

Det handlar om en investering på 150-170 miljoner kronor som kan leda till 175-200 nya jobb i 15 butiker.

Flygstadenprojektet var planerat att öppna med en stor CityGross-butik 2011. Då hade Eslövs kommun sålt markbiten till nu framlidne finansmannen Bo Håkanssons Farstorps Invest – och använt köpeskillingen på 15 miljoner kronor till att dra vägar, fjärrvärme, vatten och avlopp, cykelled, gångbanor, lokalbussförbindelse och annan infrastruktur till området.

Men finanskrisen kom emellan och de stolta planerna på en handelsby i Eslöv kom av sig.

Den som nu skakar liv i planerna är Staffanstorpsföretagaren Mårten Mårtensson, vars MIMS Invest numera har adress Malmö.

Han tror mycket på Eslövs Flygstaden:

– Det blir ett handelscentrum med extern volymhandel. Livsmedel blir en viktig kärna i det. Sen hoppas vi på snabbmatsrestauranger också, säger Mårten Mårtensson.

Han har dialog om etablering med flera livsmedelskedjor, en av dem är Citygross.

– Men det är ingenting bestämt. Och vi har inte heller tecknat kontrakt med någon av de andra kedjorna vi jobbar med, även om vi har fem muntliga ja på att de vill gå vidare med oss.

MIMS Invest har senaste 18 åren uppfört en rad liknande handelsbyar utanför storstadsregionerna.

Bland butikerna man jobbat mycket med, och som kan tänkas bli aktuella för Eslövsetablering, finns lågpriskedjan Dollarstore, Jysk, Rusta, Arken Zoo, Flügger, Plantagen, Colorama och Elgiganten. Troligen blir det även en bygghandelskedja där.

– Det är den typen av aktörer vi brukar bygga till, även om ingen av dem är klara här ännu. Det ska vara volymkrävande handel som inte är lämpligt att ha i centrum.

MIMS Invest har liknande anläggningar på Hedvägen i Trelleborg och i Landskrona där man har två anläggningar – Willys och Dollarstore ihop med en lokal tobaksbutik vid Österleden, och – på ett annat ställe som ska vara klart till hösten söder om Coop och Biltema – ett område med Subway, Rusta, Elgiganten, Jysk och Kökscentrum.

Marken i Eslöv är på 83 000 kvadratmeter. Detaljplanen tillåter cirka 25 000 kvadratmeter handelsbebyggelse, men Mårten Mårtensson tror att 21 000–22 000 kvadratmeter blir mer lagom. Så att man kan ordna bekväma parkeringsplatser och särskilja infartslederna för godstrafiken med stora lastbilar från kundernas bilar.

Man tänker sig att kunderna ska komma dit inte bara från Eslöv utan även från exempelvis Höör, Hörby och Svalöv.

– Eslöv har ju traditionellt varit en centralpunkt – som kanske naggats lite i kanten på senare år, säger konsulten Per Sköld, från PS Affärskonsult som hjälper Mårten Mårtensson med att ragga hyresgäster.

Per Sköld hoppas att det nya handelscentret ska innebära en förstärkning för handeln i Eslövs centrum.

– Flygstaden och centrum kommer att hjälpas åt att dra kunder till området. Sen kommer mindre butiker också att dras hit.

Mårten Mårtensson tror också att det blir så:

– I Landskrona var det tidigare många som körde till Löddeköpinge. Men när de fick Biltema, Dollarstore och Elgiganten så stannar de på sin ort och handlar allt där istället för att handla det andra också i Löddeköpinge. Kommunen slipper tappa köpkraft.

Någon klädgalleria kommer det inte att bli på Flygstaden.

– Då hade det blivit en tråkig konkurrent till Eslövs centrum. Det ska vi undvika. Vi vill vara med och bidra till att få hit nya butiker som inte finns här tidigare, säger Mårten Mårtensson som satsar på orter utanför Malmö, Lund och Helsingborg.

– Där ägs handelsområdena av mycket stora fastighetsbolag. Vi investerar i, äger och förvaltar fastigheter på orterna runtom istället. Där trivs vi, säger han.

Mårten Mårtensson och företagen han jobbar med ser positivt på Eslöv som etableringsort.

– Här är en bra marknad och en bra möjlighet. Det är en ort med stark befolkningstillväxt och närhet till Lund. Vi har fått fin hjälp av Eslövs kommun.

Per Sköld, säger att trafikläget är en annan stor fördel med Flygstaden.

– Närheten till vägen in mot Eslöv och intill väg 17 är viktigt.

Det kommer att gå snabbt med handelscentret.

– Det är full rulle. Per jobbar dygnet runt med att hitta hyresgäster och vi hoppas kunna komma in med bygglov i slutet av maj och få byggstart på de första 5 000 kvadratmetrarna i höst. Eslövs kommun har krattat i manegen för att det ska gå fort, säger Mårten Mårtensson,

Flygstaden byggs i etapper. Två till fem. Troligen tre. Etapp två, även den på 5 000 kvadratmeter, planeras till våren, om allt går som det ska.