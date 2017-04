Brandmännen tar tillbaka uppsägningar

Simrishamn Det nya avtalet för deltidsbrandmännen är klart, även lokalt, men den får både ris och ros.

I det nya avtalet, som nyligen förhandlades klart för deltidsbrandmännen på Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, får deltidsbrandmännen cirka 4 300 till 5 000 kronor mer per årsbasis.

De elva av 123 deltidsbrandmän som tidigare hotade med uppsägning har nu tagit tillbaka sina uppsägningar.

Räddningschef Mats Svensson på SÖRF, ger både ris och ros till det nya avtalet.

– Det blev väldigt tydligt på vad vi kunde förhandla om lokalt och inte, säger han och syftar på det, enligt Mats Svensson, väldigt höga kravet som kom initialt från centralt.

Enligt honom handlade det främst om tre punkter i det centrala avtalet som var möjliga att förhandla lokalt om.

– Det handlade om befälstilläggen, om säkerhetsvakter, och om speciella ersättningar för dem som har ansvar för varje deltidsstation. Förutom det fattades ett ensidigt förvaltningsbeslut om fysträningen i avtalet, säger Mats Svensson.

Rent konkret ger det nya centrala avtalet Tomelilla och Simrishamn 5 000 kronor mer per årsbasis i lön och de andra stationerna får cirka 4 300 kronor mer, beroende på beredskapsveckorna. Det lokala avtalet ger dessutom en timmes körersättning per beredskapsvecka och en timmes fysträning per beredskapsvecka.

Nu när avtalet är färdigförhandlat ställer sig Mats Svensson frågande hur det allmänna missnöjet bland deltidsbrandmännen började över huvud taget.

Att deltidsbrandmännen skulle ha gått minus upp till 10 000 kronor per år med det förra avtalet stämmer inte, enligt honom.

– Det fanns ingen som gick 10 000 back. Det var bara hörsägen. Det var bara ingen som hade räknat på det, anser han, och tycker att att det uppstod en konstig situation i och med att delar av det centrala avtalet plötsligt skulle förhandlas på lokalnivå.

Enligt honom hade det varit bättre om det hade gjorts ett starkt nationellt avtal.

Men han riktar även kritik mot innehållet i avtalet.

– Rent pedagogiskt hade jag sett att brandmännen hade fått ett ob-tillägg, men det hade i det centralaavtalet i stället omvandlats till en väldigt hög ersättning första timmen.

Den informationen hade man missat att tala om i avtalet, påpekar Mats Svensson, som tyckte att årets avtalskonstruktion var nästan för svår att förstå sig på.

Han är dock glad att ingen av deltidsbrandmännen går ekonomiskt ”back” med det nya avtalet.

För SÖRF ger det nya avtalet dock en kostnadsökning på en halv miljon kronor per år.

Det nya avtalet kommer att träda i kraft den 1 maj 2017.

SkD har sökt Jimmy Geller, ordförande i lokalavdelningen för Brandmännens riksförbund, för kommentar, dock utan resultat.