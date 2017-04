Kvinna skadad efter bilkraschen på Bergsgatan

MALMÖ Under tisdagen körde en bil in på trottoaren och kraschade sedan in i en husvägg på Bergsgatan i centrala Malmö.

Det står nu klart att en kvinna i 50-årsåldern är skadad efter att ha träffats av bilens backspegel. Bilen körde omkring 30 meter på trottoaren innan den small in i husväggen.

Den 23-årige föraren står misstänkt för drograttfylla, grov olovlig körning, grov vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.

Mannen greps efter att ha sprungit iväg från platsen. Han har nu frigivits av Polisen efter förhör och provtagning.