Stöldturnén i Malmö slutade med fängelse

Malmö Den 19-åriga mannen har vid 20 olika tillfällen tagit sig in på skolor och gymanläggningar i Malmö där han brutit upp skåp och stulit bland annat datorer, pengar och läsplattor.

Nu döms han till ett års fängelse för sju olika brott.

Mellan maj och december förra året har den 19-åriga mannen vid 20 tillfällen brutit sig in på gymnasieskolor och gym- anläggningar i Malmö och stulit bland annat datorer, mobiltelefoner, plånböcker och kontanter.

Mannen ska vid en tidpunkt tagit sig in på en gymnasieskola där han kommit över totalt 29 datorer.

Han har även upprepade gånger gått in på gymanläggningar och brutit upp hänglås för att sedan plockat på sig både mobiltelefoner, läsplattor och kontanter.

Men hjälp av vittnen och övervakningskameror har polisen kunnat identifiera 19-åringen som nu sitter häktad.

Mannen som är känd av polisen sedan tidigare dömdes under måndagen till ett års fängelse och tvingas betala ut skadestånd på över 147 000 kronor till sammanlagt 30 olika målsägande – så väl privatpersoner som företag.

Vid flera av brottstillfällena ska 19-åringen haft med sig två av sina vänner eller sin flickvän som medhjälpare.



Tillsammans med en av vännerna ska han ha hotat att skjuta en gymbesökare utanför en anläggning i Malmö och tvingat till sig besökarens mobiltelefon.

Vid händelsen ska 19-åringen och hans vän visat upp ett pistolliknande föremål samt en kniv. 19-åringen döms vid 14 olika åtalspunker för sju olika typer av brott – utöver de 20 stölderna tre tillfällen av stöldförsök, olaga tvång, olaga hot, snatteri, olovligt förfogande och olovlig körning. Mannen har förnekat nästan alla åtalspunkter.

I domen skriver Malmö tingsrätt att mannen på grund av sitt tidigare brottsregister, där han dömt för misshandel, flera tillfällen av olovlig körning och rån, löper stor risk att fortsätta på en brottslig bana, och bör därför bli kvar i häktet till det att fängelsedomen träder i kraft.

Mannens flickvän döms till skyddstillsyn för bland annat stöld och snatteri. Dessutom döms en 20-årig man rill fem månaders fängelse för olaga tvång och olovligt förfogande, även en jämårig man döms till skyddstillsyn för bland annat stöld och brott mot vapenlagen.