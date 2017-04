På skrivarkurs med Malin Stehn

Litteralund Det är måndag morgon på Stenkrossen i Lund och dags för Litteralunds första skolprogram. Barn- och ungdomsförfattaren Malin Stehn från Malmö berättar om sina egna författardrömmar som barn och låter sedan eleverna planera en bok och lära sig hur man fångar bilder, dofter och känslor med ord.

– Vill man bli författare är också ett av de bästa tipsen att läsa mycket böcker, säger Malin Stehn.

Fakta Malin Stehn:

Född: 1969 i Boden, uppväxt i Katrineholm

Bor: I hus utanför Malmö

Familj: Man och två barn

Bakgrund: Har studerat litteraturvetenskap och media och kommunikation på Lunds Universitet, spelat i band och arbetat som barnboksredaktör på bokförlag. Debuterade som författare 2006 och har skrivit 32 barn- och ungdomsböcker.

Böcker i urval: Mallgrodor och gitarrgudar och ytterligare sex böcker om tjejerna i bandet Starlight, Du och jag , Speedy och ytterligare fem böcker om Stall Humlebygården, En oväntad räddning och ytterligare fem böcker om Lundeby IK, Klubb S.O.S räddar en tant och ytterligare fyra böcker om Klubb S.O.S, Jag är fotbollsproffs och ytterligare två böcker om Ted, Inte som Zlatan, Drömmatchen, Singla slant, Spårlöst försvunnen, Chica, Falskspel, Ibland vill man inte gärna gå in fast regnet öser ner, Svarta tornet, Den här sommaren kan bli min död.

Källa: www. malinstehn.se

Malin Stehn debuterade som författare 2006 med Mallgrodor och gitarrgudar, den första boken av sex i serien om tjejerna i popbandet Starlight. Då var de sina egen erfarenhet av att spela i band som hon hämtade inspiration från.

Sedan dess har Malin Stehn skrivit 32 böcker för barn och ungdomar om allt från musik, fotboll och hästar till kärlek, spänning och så om Klubb S.O.S.

I senaste boken, Den här sommaren kan bli min död, är huvudpersonen Fanny rädd för att börja högstadiet och gör en lista över tio saker hon måste klara innan dess. Och i höst kommer Spökskrivaren om Casper som är son till en känd deckarförfattare som drabbats av skrivkramp.

– När jag började skriva böcker var det ett försök för att se om jag kunde, berättar Malin Stehn under intervjun vi gör efter skrivarkursen. Då jobbade jag på förlag och hade läst massor av böcker för unga och hade en idé om det här med att skriva om ett tjejband.

Inspiration till sina böcker får Malin Stehn från många olika håll.

Fotbollsböckerna om Lundeby IK skrev hon till exempel för att hennes son älskade fotboll men inte var så förtjust i att läsa.

– Och böckerna om Eddie i Inte som Zlatan och Drömmatchen fick jag idén till när jag var på en skola i Lindängen och pratade fotboll, berättar hon vidare. Barnen där hade ingen villa -trädgård att spela fotboll i som barnen i mina fotbollsböcker och jag tänkte att jag måste skriva en bok som handlar om dem också. Då kom Eddie som bor i en förort och spelar fotboll på gården där.

Även om måndagens två skrivarkurser på Stenkrossen är de första Malin Stehn gör i Litteralunds regi har hon genom åren varit ute på många skolor och pratat om sitt författarskap.

– Ibland är det rena författarbesök och ibland, workshops om att skriva, säger hon. Det är alltid lättast när det handlar om låg- och mellanstadiet, då är de fortfarande lässugna. Sedan brukar det alltid fungera att berätta om böckerna, då märker man att de lyssnar och tar till sig,. Skrivarkurserna kan vara svårare.

För Malin Stehn är det också viktigt att möta läsarna.

– Dels kan jag testa texterna på dem om jag är mitt uppe i något nytt. Sedan är det bra att hålla kontakten med läsarna eftersom mina egna barn börjar bli stora. Det är viktigt att komma ihåg hur man är i olika åldrar, att inte tappa känslan för det.

Under Malin Stehns en timmes skrivarkurs på Stenkrossen berättar hon för de engagerade andraklassarna från Håstad att hon har världens bästa jobb där hon får fantisera på arbetstid och bestämma allt själv. Sedan får eleverna handfasta tips om hur man kommer i gång med en bok. Det gäller att komma på huvudperson, veta vad hen vill göra, vad som ska hända och så måste man komma på något hinder för att skapa spänning.

Snabbt hjälps Malin Stehn och eleverna åt att komma på en historia om delfinen Delfi vars mamma har fångats i ett nät och försvunnit. Nu måste Delfi hitta sin mamma och fastnar då själv i ett nät. Och så ska en tsunami vävas in i handlingen på något sätt …

Under arbetet med sina egna böcker är Malin Stehn också ganska strukturerad.

– Jag har alltid en plan innan jag börjar skriva och vet hur boken ska sluta, berättar hon. Jag har testat att bara skriva direkt utan plan och det har blivit pannkaka. Sedan kanske jag inte alltid börjar med huvudpersonen, det kan vara själva berättelsen som är starten.

Malin Stehns 32 böcker är ganska olika inte bara till innehållet utan också till formen och hon har skrivit allt från Läsa lätt-böcker till ungdomsromaner.

– Att skriva Läsa Lätt-böcker är en stor utmaning. Man har inte så mycket ord på sig och det handlar om att få en känsla för vad som fungerar. I de böckerna finns det också mycket bilder och det är så roligt med samspelet mellan bild och text och när man får se tecknarens tolkning av sina ord. Sedan kan det förstås vara irriterande att man inte får brodera ut. I ungdomsböckerna får man vara mer om och kring sig.

Skrivarkursen på Stenkrossen avslutas med elevernas egna frågor och de handlar om allt från varför hon började skriva, vad hennes första bok hette till hur gammal hon är och vilken telefon hon har? Min egen frågestund avslutar jag med att fråga om vad Malin Stehn arbetar med för bok just nu?

– Det är en ungdomsbok på ett tema jag velat skriva om länge. Den handlar om en familj som blir familjehem åt en ensamkommande flyktingpojke. Det är ett ganska stort projekt, så den får ta sin tid.