Nytändning för stekhet Pääjärvi

LOS ANGELES Malmösonen Magnus Pääjärvi har fått en nytändning i NHL. Nyligen sköt han sitt St Louis till andra rundan i Stanley Cup-slutspelet.

När St. Louis Blues sparkade sin hårdföre tränare Ken Hitchcock den 1 februari och ersattes honom med Mike Yao var det samtidigt ett gyllene tillfälle för Magnus Pääjärvi att äntligen få visa upp sig för en coach som verkligen trodde på honom.

Redan i debuten för Yao blev det mål för svensken. Därefter har han varit ordinarie i laget efter att tidigare ha tvingats åka jojo mellan NHL och farmen under i stort hela sin tid med Hitchcock som slavdrivare i klubben.

– Det var oerhört skönt att det blev ”kasse” med en gång. Mycket handlar ju om självförtroende och det målet var precis vad jag behövde för att få skutan på rätt köl igen. Sedan dess har det bara rullat på, säger Pääjärvi glatt.

Skåningen är på strålande humör. Konstigt vore ju annat. St. Louis har precis avverkat svårspelade Minnesota Wild i fem matcher och är klara för andra omgången i Stanley Cup-slutspelet.

Pääjärvi stod själv för det avgörande 4-3 målet efter 9:42 i första förlängningen i Xcel Energy Center i Saint Paul.

Omarkerad framför motståndarkassen fick han ett smörpass av lagkamraten Vladimir Sobotka, tog sikte och rakade iskallt in pucken bakom Minnesotas målvakt Devan Dubnyk. Målet innebar 4-1 i matcher vilket skickade Minnesota till golfbanorna och St. Louis till andra rundan där överraskningslaget Nashville Predators väntar.

– När man väl får en sådan möjlighet gäller det att agera direkt. Man hinner inte tänka så mycket just då. Det var en fantastisk känsla att inte bara få avgöra matchen utan en hel play off serie. Det var utan tvekan det skönaste målet i min karriär.

Det avgörande målet skulle visa sig vara typiskt Pääjärvi sedan Yao anlitades. Att vara aggressiv framför motståndarmålet var en del av direktiven han fick av sin nye tränare.

– Yao kallade direkt till sig mig på sitt kontor när han tog över och förklarade hur jag skulle agera på isen. Det var mycket ”crash the net” som gällde, men samtidigt skulle jag inte glömma bort att lägga stor fokusering på det defensiva arbetet.

Ser du det som en fördel att möta Nashville istället för er eviga nemesis Chicago som ni haft väldigt svårt mot i tidigare slutspel?

– Nä, alltså, vill man vinna bucklan måste man slå de bästa lagen på vägen oavsett vad de heter. Nashville har ett ungt och snabbskrinnande lag samt en stabil sista utpost i Pekka Rinne. Att svepa självaste Chicago är imponerande. En sådan tung skalp gör bara Nashville ännu mer taggade.

– Det kommer att bli en tuff stuff serie vilket i sin tur gör att vi måste höja oss ett ett par snäpp för att slå ut dom.