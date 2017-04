LUND

En ägare till en Mercedes har anmält att någon varit på fordonet, som stod parkerat på Sölvegatan, och stulit airbagen på passagerarsidan. Tjuvarna tog sig in genom att slå sönder en ruta. Brottet begicks under natten mellan fredag och lördag.

Polisen uppger att det är specialister som ligger bakom detta slags stölder.

Under helgen ska även Mercedesbilar i Malmö ha blivit utsatta.