Malmö får högsta bidraget för nattis

MALMÖ Malmö är den kommun i landet som tar emot mest statsbidrag för barnomsorg på obekväma tider. 2016 tillfördes 4,3 miljoner kronor och 2017 beräknas siffran bli 4,4 miljoner kronor.

Förklaringen är enligt utbildningsförvaltningen att Malmö har satsat mycket resurser på en god tillgång på platser på nattis-förskolor och förskolor som är öppna fram till klockan 21.30 och på helgerna för familjer som jobbar på obekväma tider.

– Redan på 1970-talet fick Malmö sina första förskolor Södra Sommarstadens och Östra Fäladen som var öppna kvällstid och på helger. Då var det personalen på dåvarande Mas och Östra sjukhuset som behövde barnomsorg, berättar utvecklingssekreterare Anders Johansson.

Skolkommunalrådet Anders Rubin (S) säger också att anledningen till att Malmö var så tidigt ute med barnomsorg på kvällar och helger var att man ville stötta sin egen personal, både i egen verksamhet och på sjukhuset, som då drevs kommunalt.

– Malmö var pionjärer när det gällde barnomsorg på obekväma tider. Efterfrågan från föräldrarna har ökat genom åren eftersom att vi har många stora arbetsplatser. I Malmö har vi även fritidshem på kvällstid på Johannesskolan, säger Anders Rubin.



Sen starten för cirka 40 år sen har det växt fram ytterligare tre förskolor med barnomsorg på obekväma tider: Nydala förskola i Fosie, Pilängens förskola på Kirseberg och Rönnens förskola, som startades för att serva föräldrar som arbetade på dåvarande Värnhems sjukhus.

– Rönnens förskola som startades 2011 är den enda förskolan som har öppet på nätterna under årets alla dagar, ett så kallat nattis. Här får under 2017 i snitt 35 barn sin omsorg när föräldrarna jobbar, förklarar Anders Johansson.

Resterande 388 barn i snitt beräknas få barnomsorg på en av de andra förskolorna som har barnomsorg på kvällar och helger.

Det är något fler än under 2016. Då gick i snitt 304 barn på förskolorna på obekväm arbetstid, mot årets beräknade totalt 394.

Anders Johansson säger att den summa som Malmö stad får per barn bara är en liten del av den totala kostnaden som det innebär att driva en förskola på obekväm arbetstid, bland annat i personalkostnader.

– Men det är positivt att flera regeringar har sagt ja till att symboliskt stötta utbyggnaden av barnomsorgen på kvällar och nätter, menar Anders Rubin.

Han tror att en orsak till att vissa kommuner inte söker bidrag för kvällis och nattis är att de inte känner till bidraget eller inte ger resurser för att hinna söka bidragen.

– Det finns cirka 140 olika statsbidrag att söka i Sverige och det gäller att man har tjänstemän som kan reglerna för att söka. de kan vara byråkratiska, anser Anders Rubin.

Det är nyhetsbyrån Siren som i dagarna har rapporterat om det statliga nattisbidraget till kommunerna runt om i landet.

Där visar Skolverkets siffror att Malmö är den kommun som beviljats allra mest i statsbidrag, över fyra miljoner kronor för barnomsorg på obekväm tid.

– Det är i princip lika många kommuner som söker som förra året, men de söker för fler platser, säger Anna Angermann, undervisningsråd på Skolverket, till Nyhetsbyrån Siren.

189 av landets kommuner jämfört med 188 förra året har beviljats statliga bidrag för att kunna bedriva barnomsorgsverksamhet på kvällar, nätter och under helger 2017.

Förra året fick landets kommuner 1 011 kronor per plats och månad, men i år är beloppet 944 kronor per plats och månad.

Bidragsformen har funnits sedan 2013 och det är Skolverket som beviljar bidragen för barnomsorg på obekväm arbetstid.