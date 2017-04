Delade meningar om flyktingstopp

MALMÖ Kravet från Malmös socialdemokrater om ett flyktingstopp 2018 väcker delade känslor hos den politiska oppositionen. M och SD vill gå ett steg längre medan V och C menar att kravet är felaktigt.

I januari berättade Skånskan att Katrin Stjernfeldt Jammeh och kommunledningen ville begränsa antalet kommunplacerade flyktingar därför att Malmö har tagit ett stort ansvar för flyktingströmmen under flera år. Dessutom råder det brist på bostäder och skolor.

Sen dess har Malmö stad fått ett visst gehör och staten har sänkt antalet kommunplacerade flyktingar till 408 i år. Socialdemokraterna vill dock stoppa alla kommunplaceringar därför att så många flyttar till Malmö på grund av Ebo-lagen.

– Vi har länge påtalat att Malmö behöver en riktig flyktingpaus. Därför vill vi gå ett steg längre och helt stoppa inflyttningen för nyanlända och deras anhöriga, säger Torbjörn Tegnhammar, M:s oppositionsråd i Malmö.

På Moderaternas Facebooksida skriver Tegnhammar att Malmö har en integrationskris och borde kräva ett totalstopp för abo, kommunplacerade flyktingar och ebo, då asylsökande obegränsat kan välja bostadsort.

– M i Malmö vill skrota ebo-lagen och låta flyktingars inflyttning till Malmö styras helt av anvisningslagen.

Flyktingar med uppehållstillstånd ska ha försörjning för att flytta hit, menar Torbjörn Tegnhammar.

Även Sverigedemokraterna välkomnar kommunledningens brev till regeringen om ett stopp för kommunplacingar.

– Vi har via motioner, budgetförslag och enkla frågor länge förespråkat det förslag som S i Malmö nu lyfter fram. Vi vill slopa Ebo-lagen och få fram ett undantag för Malmö att ta emot nyanlända, skriver Magnus Olsson, kommunalråd för SD i ett mejl.

Både SD och M framhåller också att kommunledningens stopp för inköp av fler bostadsrätter är helt i deras linje. Båda partierna har försökt stoppa förslaget.

Att sluta köpa in bostadsrätter är däremot en idé som Vänsterpartiet ifrågasätter. Nu kräver man svar från Katrin Stjernfeldt varför Malmö väljer att skylla på flyktingarna när man misslyckas med att ordna bostäder till dem.

–Kommunledningen har sagt nej till ett kommunalt bostadsbolag som skulle kunna producera bostäder fort. De har sålt ut kommunal mark och sju procent av de allmännyttiga hyresrätterna. Istället för att lösa bostadsfrågan underblåser de rasistiska strömningar, säger oppositionskommunalrådet Hanna Thomé (V).

Även Malmöcentern ger sig in i debatten och protesterar mot att ledningen för Malmö vill stoppa alla flyktingar till Malmö.

– Självklart ska människor kunna bosätta sig var de vill men vi kan diskutera om vi kan ställa krav på egen försörjning, bostaden eller bostadsområdet där de vill bosätta sig. Vägrar Malmö kan kommun efter kommun följa efter. men staten måste få till en mera rimlig fördelning, skriver gruppledare Niels Paarup-Petersen (C), i ett uttalande.