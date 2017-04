Byavandring i Klågerup

KLÅGERUP Under tisdagskvällen arrangeras den första byapromenaden med stadsarkitekt Karin Gullberg och före detta stadsantikvarien i Malmö Anders Reisnert.

Samling sker vid gamla stationshuset i Klågerup klockan 18. Promenaden beräknas pågå i 1,5 timme och avslutas vid matbutiken.

Detta är den första av flera promenader som arrangeras under året i både Klågerup, Bara och Svedala. Anders Reisnert har inventerat kulturmiljön på alla orterna. Under promenaderna kommer det också att informeras om den planerade utvecklingen av tätorterna.

Under våren arrangeras en promenad den 9 maj i Bara klockan 18 och den 23 maj i Svedala kl 18. I Bara är samlingsplatsen Värbygården och i Svedala kommunhuset.

Under hösten arrangeras också vandringar på alla tre orterna.