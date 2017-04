Österlen nollade Räppe

FOTBOLL 5–0 och sex poäng på de två senaste matcherna.

Österlen FF har definitivt börjat bäst av nykomlingarna i division 2 östra och 2–0 (2–0) borta mot Räppe Goif var ytterligare ett bevis på detta.

– Hur bra som helst och jag kan naturligtvis inte vara annat än nöjd med prestationen, myste tränare Mladen Blagojevic efter lagets andra raka trepoängare.

– Framför allt gladde sättet som vi genomförde de 90 minuterna plus stopptid. Under veckan har vi förberett oss bra på hur vi ska spela, och vad vi kan utnyttja i deras spel.

ÖFF-tränaren valde dessutom att frångå sitt traditionella 4-4-2 och satsade på lillebror Dejan Blagojevic som ensam anfallare.

Något som skulle visa sig vara en taktisk fullträff.

Gästerna dominerade stort i första halvlek och i 38:e minuten nickade Boris Bjelkanovic in en hörna fram till 1–0 på Sportfältet Teleborg.

Sju minuter satte Blagojevic 2–0 på volley.

Andra halvlek bjöd inte på lika bra spel från Österlen som dock kunde hålla undan och triumfera utan några större problem.

– Synd att klaga. Det är viktigt att vinna mot lag som på förhand ska vara inblandade i de nedre regionerna och förhoppningsvis kan vi ta tredje raka när vi möter Nybro på valborg.