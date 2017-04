Lunds BK bjöd på målkalas

FOTBOLL Lunds BK fick fart på offensiven och bjöd på målkalas mot Hässleholms IF. 5-1 (2-0) slutade Skånederbyt på Klostergårdens IP.

- En härlig seger, säger LBK-tränaren Stefan Jansson.

Hemmalaget började piggt i den kraftiga blåsten. Redan i tionde minuten nickade Admir Osmancevic in 1-0 efter en stolpretur. Med en snabb och finurlig anfallsfotboll fortsatte Lund att skapa chanser mot ett Hässleholm som inte alls fick ordning på spelet. Efter en halvtimmes spel hettade det till. HIF-anfallaren Joel Wedenell kom fri från mittplan och revs ner i en löpduell. Domaren valde att inte blåsa och i anfallet efter satte Martin Johansson 2-0.

– Vi fick ett par snabba mål och försökte utnyttja medvinden i första halvlek och sätta högre press. Det resulterade i två mål och vi hade fler på gång, säger Jansson.

Trean kom i början av andra halvlek. Viktor Wernersson fick drömträff från distans och Lund hade kopplat ett ordentligt grepp om matchen.

HIF höjde sig i den andra halvleken och i den 70:e minuten chippade Joel Wedenell kyligt in reduceringen. Domarna hamnade i fokus stunden senare när HIF inte fick göra ett byte. HIF-spelaren som lämnat planen fick springa in igen. I den vevan höll sig Wernersson framme och gjorde sitt andra mål för dagen.

Och i matchens slutskede fastställde Mårten Nordbeck slutresultatet med ett distansskott ribba in.

– Skönt att målskyttet lossnade, det var snygga mål också, säger Jansson.

Efter tre omgånger ligger Lund på andraplats i tabellen med sju poäng.

– Vi har haft en speciell start med tre raka hemmamatcher. Nu får vi ladda om till bortamatcherna vi ska spela, säger Jansson.

HIF-tränaren Dan Olofsson var inte helt nöjd med några domslut och lagets svaga start.

– Man blir lite frustrerad. Vi förlorar mot ett bra lag i dag, men i första halvlek var vi inte alls med. Vi var inte aggressiva och satte ingen press, saker som vi snackat om innan matchen.

Tabelltolvan får ladda om snabbt för i nästa omgång väntar ett ännu hetare derby – mot IFK Hässleholm.

– Det är bara att bryta ihop och försöka studsa tillbaka så snabbt som möjligt. Vi får jobba hårt i veckan, så vi kan göra en bättre match mot IFK Hässleholm, säger Olofsson.